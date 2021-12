Transforman a Rojinegros

Al arranque del Apertura 2021, a todo aquel que apostara porque el Atlas sería el campeón habría sido tildado de loco.

Ahora los Rojinegros, de la mano de Orlegi, acabaron con la sequía de 70 años sin título.

Bajo el lema "Transformación", el club consumó el proceso que comenzó desde mediados de 2019 y que incluyó un cambio cultural, ideológico y estructural, en el que el concepto "a lo Atlas" pasó de ser peyorativo a tener una connotación ganadora.

Es Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, quien charla con Grupo REFORMA sobre el camino a la trascendencia.

UN NUEVO ATLAS

Para conseguir el título de Liga después de 70 años, el Atlas se transformó hasta la médula.

La historia de derrotas, desgracias, humillaciones y vergüenzas terminó mucho antes de que el capitán rojinegro Aldo Rocha levantara el trofeo en el Estadio Jalisco.

El triunfo ante en la Final ante el León fue una consecuencia del trabajo emprendido en el primer año de gestión del presidente ejecutivo, Pepe Riestra.

"Esta transformación no nada más la dejamos en versos y palabras, la escribimos en el pecho del equipo. La transformación fue cultural, ideológica, en la estructura, en la médula del equipo, de jugadores comandados por Diego Cocca, quien la comprendió, la hizo suya, que todos trabajamos durante todo este tiempo para venir hilvanando y cosiendo este camino que nos llevara a esta oportunidad de trascender y de regresarle a la afición algo que no nada más merecía, sino que le pertenecía", dijo Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi.

El mayor desafío fue cambiar la cultura derrotista, arraigada en el club.

"Había muchos fantasmas y el conformismo, tal vez, hacia una situación que parecía ser una condena. Atlas es un buen ejemplo para todos, aficionados de Atlas o no, aficionados del futbol o no, de que en nuestra voluntad está el poder del cambio", mencionó .

POLÉMICA ARBITRAL

Lo único en lo que el Atlas ve manipulación en esta Liguilla es en la polémica por los árbitros y el VAR.

"La tomo manipulada (la polémica), la tomo malintencionada. Más allá de lo que yo crea que fue una jugada en particular, no veo que estén tomando con la misma vara o promocionando otras jugadas que tuvieron afectaciones para nuestros equipos, entonces no podemos analizar una pequeña foto, habría que analizar el video completo de todo lo que ha sucedido en el arbitraje", dijo Alejandro Irarragorri.

"El resultado ahí está, las mediciones ahí están, la propuesta de los equipos, pero sobre todo el trofeo, aquí está y es lo único en lo que hoy nos concentramos, pero sobre todo el trabajo que viene a partir de hoy hacia adelante. Si nos dañaran esas cosas no tendríamos la piel para gestionar activos de esta relevancia, al revés, ahí sabrá quien está atrás de esto y el porqué está atrás de esto, provocando y generando polémica".

Atlas fue cuestionado por el penal favorable frente a Monterrey, el que no le marcaron en contra ante Pumas y el gol de Aldo Rocha en la Final.

LA FIEL AFICIÓN

El aficionado del Atlas que se fundió en un conmovedor abrazo con Alejandro Irarragorri es el mismo que en enero de 2020 cuestionaba al empresario, en una reunión para palpar el pulso de la gente.

"Fue uno de los más intensos, de los más cuestionadores, y es un aficionado de corazón al que abrazamos, representando un abrazo del club y todos los colaboradores, y la afición representada en él", contó el presidente de Orlegi.

Los rojinegros gozan el título que parecía imposible, de la mano de un técnico como Diego Cocca, al que su directiva sostuvo pese a las presiones por las 9 derrotas y 5 empates en los primeros 17 partidos.

"Siempre habrá voces externas, algunas con intereses particulares, otras desinteresadas, otras también manipuladas, con provocaciones que comprendemos muy bien su origen y sus deseos, pero nosotros tenemos que controlarnos y manejarnos con base en lo que vivimos adentro", mencionó Irarragorri.