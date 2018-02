TRANQUILOS... ¡POR AHORA!

Cd. de México

La FMF mantiene la posibilidad de postergar por un tiempo el ascenso y el descenso entre las dos principales categorías del balompié mexicano.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, informó que el próximo 1 de marzo se discutirá con los clubes del Ascenso MX si es viable el esbozo de propuesta del Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX respecto a suspender por un periodo, probablemente de cuatro años, el ascenso y descenso entre ambas ligas.

“A esta idea todavía le falta mucha información y el análisis de la misma, para poder ser considerada como una postura formal. Acordamos que para el 1 de marzo nos volveremos a juntar y les presentaré el avance en la recopilación de la información y el desarrollo de una posible propuesta, de insistir y de ser viable”, comentó Bonilla tras reunirse con los presidentes de los equipos del Ascenso MX en la FMF.

“Mientras tanto les agradecí no basar su análisis en rumores o en documentos incompletos. A la afición, le reitero, el objetivo de todos los trabajos que se llevan a cabo en la mesa del Comité de Desarrollo Deportivo es con el exclusivo fin de mejorar la industria del futbol”.

El directivo indicó que la idea sobre el ascenso y descenso debe contar con mayor fondo para ver si es factible de aplicar y sólo la Asamblea de la FMF la puede, en dado caso, avalar ya cuando se convierta en propuesta.

“Lo que se filtró es un documento de trabajo, sobre el cual se inician discusiones, se aporta información, se solicita a la administración que recabe otro tipo de información que permita analizar más a fondo la idea, y si esta idea después de recopilar la información, tiene pies o es viable o es en beneficio del futbol, entonces se trabaja más a fondo, uno; dos, se lleva a la Asamblea, y tres, se toman las medidas conducentes”, aseveró.

“Lo que se busca, repito, no es cerrar el ascenso, no es crear un nuevo formato, lo que se busca es cómo mejorar el futbol, cómo darle solidez a los clubes del Ascenso MX, cómo hacer que puedan tener estructuras sólidas, de tal manera que crezcan. No es nada más la idea de cerrar por cerrar, es qué podemos poner en la mesa que nos permita llegar a la mejora en el futbol mexicano”.