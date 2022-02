Tráiler de "Dr. Strange in the Multiverse of Madness" emociona a fans

El tráiler de "Dr. Strange in the Multiverse of Madness" ya fue estrenado y esto provocó emoción en los internautas, quienes sin perder el tiempo comenzaron a sacar sus teorías de lo que continúa la trama y cómo es que "Stephen Strange", personaje interpretado por Benedict Cumberbatch, se enfrentará al nuevo peligro que amenaza al mundo.

En el adelanto de esta secuela, "Dr. Strange" es juzgado por las decisiones que tomó en el pasado y el caos se apodera de su mente y la realidad.