Traerá la Josa su pop para reconectar

"No es el primer concierto presencial que hago, hemos estado haciendo ya varios conciertos así, y obviamente con muchas ganas de poder realizar ya esta fecha que veníamos arrastrando. Para todos los conciertos ofrecidos se nos han hecho pruebas con el fin de no estar contagiados de Covid", platicó la intérprete de 45 años, quien a pesar de haber parado por un largo periodo los espectáculos, ha estado activa en la televisión en programas como La Voz, de Azteca, donde ha fungido como coach.

María José regresó a las tablas en mayo con su gira Re-Conexión, donde promueve su álbum Conexión, el primero en vivo.

Este material fue lanzado en 2019, pero con la pandemia tuvo que posponer sus conciertos.

Ante los formatos de los eventos con la nueva normalidad, donde además de medidas sanitarias los aforos son reducidos, la cantante mencionó que para que el trabajo sea redituable, lo primordial es negociar con los empresarios.

"Definitivamente, nunca vamos a hacer que los empresarios salgan perdiendo, no hay manera de que las cosas se den solo para un lado. Se llegan a acuerdos donde ambas partes vamos a obtener algo de ganancias, sino los empresarios ya no estarían contratándome no contratando", apuntó.

La capacidad del concierto producido por Hugo Mejuto y Daniel González es para unas mil 600 personas.

Boletos disponibles en supertaquilla.com, con precios que van de los 525 a los 2 mil 310 pesos.