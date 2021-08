Trabaja Marc su mente

"Tengo que pensar cómo colocar el brazo para evitar que me duela", comentó Márquez en entrevista con motorsport.com sobre su maltrecho húmero derecho, que se fracturó en Jerez en el inicio de la campaña de 2020 y que luego tuvo diversas complicaciones.

El multicampeón, quien se perdió la temporada pasada y en la actual marcha lejos de los primeros puestos -está en el lugar 11 con 59 puntos; Fabio Quartararo es líder con 181-, aceptó que la frustración lo ha embargado, pero la enfrenta con buena actitud.

"No me podía creer que el hombro me siguiera molestando tanto (al volver a la pista). Pero, una vez lo asimilé, pronto volví a mi realidad y eso me hizo seguir trabajando con la misma mentalidad", señaló el piloto de 28 años.

Luego de ganar en Alemania en junio, Marc espera ir mejorando.

Este fin de semana enfrenta en Silverstone el Gran Premio Británico, fecha 12 de las 19 que considera el calendario de 2021.