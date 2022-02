Trabaja ´El Truko´ por candidatura de unidad

César Verástegui señaló que no se distrae con otras situaciones y prefiere seguir trabajando por el proyecto: "no le apuesto a un color, no le apuesto a un nombre, prefiero apostarle al trabajo y trayectoria; si toda mi vida he trabajado, seguro que esa es una ventaja que tenemos, tengo mucha gente en todo el estado que me conocen cómo soy, qué es lo que hago, a dónde voy, eso es lo que importa".

Mencionó que en los recorridos que ha realizado a las diferentes regiones de la entidad, ha tenido un excelente recibimiento por parte de la militancia, quienes comparten su interés de hacer de Tamaulipas el mejor lugar para vivir.

"El Truko" realizó una segunda gira por la zona sur de Tamaulipas, en Madero encabezó distintas reuniones con militantes del PAN, PRI y PRD, para concluir una reunión que congregó a los simpatizantes de las tres fuerzas políticas, mientras que en Tampico sostuvo encuentros con liderazgos partidistas de la zona.