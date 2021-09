Traba ISSSTE atención a pacientes de Covid

Marcos Verdín , docente de educación primaria, es uno de los afectados, quien en días pasados, experimentó un problema de salud , por lo que acudió a urgencias en dicho nosocomio, pero se dilataron para brindarle la atención, debido a que le exigían prueba negativa de Covid -19, no obstante que todo el personal educativo, se encuentra inmunizado.

Río Bravo , Tam .- Trabajadores de la educación solicitan que Clínica del ISSSTE , flexibilice los requisitos para internarse a los derechohabientes que ya se encuentran vacunados contra el coronavirus, en virtud de que en ocasiones, se han dado casos que el paciente, en caso de urgencia, debe acudir a atención particular, por trabas y trámites.

Verdín agregó que, debido a sus dolencias y al ver qué la atención no llegaba, tuvo que acudir a médicos particulares, pues sufría un severo golpe de calor, el cual terminó por afectarle los nervios del rostro.

"Se me torció la cara, no hallaba atención, mi papá me recomendó que acudiera con un especialista en ciudad Victoria", hasta donde se tuvo que desplazar para recibí atención médica privada.

Lamento que se le hayan puesto trabas para atenderlo en urgencias, pues no podía esperar a un resultado de prueba Covid-, que puede demorar hasta 48 horas, por lo que también hizo un llamado a la coordinación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a tomar está causa y defender los agremiados.





Prueba COVID19, puede demorar hasta 48 horas para tener un resultado.