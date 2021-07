Topan con pared al faltar regidores

Matamoros, Tam.- Desesperadas ante la situación que viven en sus casas al estar incomunicadas, dos mujeres acudieron ayer a la presidencia municipal a solicitar apoyo a la oficina de regidores, pero salieron decepcionadas porque ahí les dijeron que no había ninguno y no podían ayudarlas a localizarlos.

“Estamos viniendo por la necesidad que tenemos, yo me salí de la casa por lo mismo, no puedo entrar porque está lleno de agua, vinimos a ver si nos pueden ayudar a sacar el agua para poder caminar, pero nos dicen que no hay nadie, que no hay regidores a quien exponerles nuestro caso o con quién podemos hablar”, dijo Mónica.

Noticia Relacionada Rebelión laboral en el INEA

Sostuvo que la calle Lomas del Rey y Límite de la colonia Loma Alta, el agua está estancada provocando que no puedan ingresar a sus casas, además de la proliferación de mosquitos transmisores de dengue.

Las mujeres hicieron la petición a las autoridades municipales, porque han hecho peticiones de ayuda desde hace años y nadie los ha escuchado, dejándolos en el olvido e incluso la calle no tiene pavimentado.