Toman clases en aulas sin terminar. Temen por la próxima temporada de lluvias

Río Bravo, Tam.- En promedio son 90 estudiantes de la escuelatécnica número 92 doctor Rodolfo Torre Cantú los más afectados tras iniciar las clases en salones en obra negra ante el incumplimiento del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) y empresa constructora de 2 salones sin terminar, por lo que obligados por las circunstancias tuvieron que hacer uso de las aulas.

La obra registra un avance del 85 por ciento sin embargo resulta que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades educativas, y menos quien metan en cintura a la empresa constructora para que los obliguen a concluir los trabajos.

Se vieron en la necesidad de hacer uso de las instalaciones que no cuentan con puertas, ventanas, alambrado de energía eléctrica, inmobiliario, abanicos, pizarrones, teniendo que hacer uso de mesabancos que prácticamente ya estaban fuera de servicio, por lo que al avecinarse la temporada de lluvias la preocupación crece por parte del personal docente, estudiantes, directivos y madres de familia, quienes ven con tristeza como es que son ignorados por las autoridades educativas y en general, dado a que tienen entendido de que la obra fue liquidada desde hace tiempo.

"De ser necesario vamos a tener que ir a Victoria una comitiva al ITIFE para ver por que no han terminado los salones al 100 por ciento, pues son nuestros hijos quienes padecen las consecuencias ya que no tiene puertas, ventanas alumbrado, faltan muchas cosas, hay vienen las lluvias y entonces va a estar peor, ojalá y que nos escuchen y de una vez por todas solucionen este problema de que terminen los salones, que no la amuele la compañía constructora, todavía no terminan esa, y ya empezaron otras", manifestaron Blanca Martínez, Petra Mata y Rosaura Salinas.

Cabe mencionar que refieren que cuando no está venteando aire la temperatura se dispara en el interior de las aulas, sumado a que entran y salen los zancudos y hacen su agosto.

AULA. En el otro salón la situación es muy similar, que tristeza.