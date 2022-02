Toma ´el control´ de la consola

Con el regreso de cinco tableros clásicos de Nintendo 64 y 100 minijuegos de la serie, Mario Party Superstars es un videojuego casi definitivo, al contar con los mejores retos y ofrecer diferentes maneras de disfrutarlos, ya sea al compartir la diversión de manera local o al desafiar a habilidosos jugadores en línea.

¿DE QUÉ VA?

Aunque Mario Party Superstars no presenta una historia en sí, cuenta con una enciclopedia en la que puedes repasar la evolución de la serie, los personajes que han aparecido, revivir las canciones clásicas y jugar un poco con la nostalgia, desde el momento en el que te muestran el menú principal, que retoma elementos de la primera entrega de Nintendo 64.

¿CÓMO SE JUEGA?

Como su nombre indica, Mario Party Superstars es un juego festivo, que incluye diferentes maneras de disfrutar de la experiencia. La principal y original consiste en recorrer un tablero, como si fuera un juego de mesa, en el que puedes activar casillas especiales, ganar dinero o bien perder monedas, después de avanzar los espacios que te indique el dado que tiraste durante tu turno.

Al final de cada ronda, los participantes se enfrentan en un minijuego y según su desempeño son recompensados con las clásicas monedas doradas del universo de Mario y sus amigos. Al llegar a puntos específicos en los tableros, podrás usar las monedas que hayas obtenido para adquirir objetos o comprar estrellas, que son las que definen quién ganará el juego.

Si quieres equilibrar un poco las cosas, al inicio de cada partida puedes determinar el número de rondas que tomará definir al ganador o ganadora. También puedes activar o desactivar si habrán estrellas de bonificación al final del juego para recompensar el desempeño general de los participantes, si se puede ofrecer ayuda durante los minijuegos o si habrán desventajas para los que sean más habilidosos.

También puedes definir qué tipos de minijuegos estarán disponibles y el número de estrellas que tendrá cada jugador al inicio de cada juego. En total hay 100 minijuegos, los cuales son una colección de los mejores desafíos que se han presentado a lo largo de la franquicia.

Los minijuegos se pueden jugar con las palancas y botones, así que todos podrán participar, desde los que prefieren los Joy-Con, los que optan por el Pro Controller o los que se integrarán a la diversión con una Nintendo Switch Lite en el multijugador local.

La acción se desarrolla en cinco tableros clásicos, originarios de Mario Party para Nintendo 64. Así pues, tú y tus amigos o familiares se adentrarán al escalofriante mundo de Horror Land, cruzarán el colorido Woody Woods, recorrerán el dulce escenario Peach´s Birthday Cake, viajarán a las islas conectadas de Yoshi´s Tropical Island y explorarán la galaxia en Space Land, que es mi escenario favorito.

La distribución de las casillas de eventos varía entre cada tablero y conforme los jugadores adquieren una estrella también se moverá de lugar para agregar un poco de diversión aleatoria a cada uno de los encuentros.

Mientras más juegues, Mario Party Superstars te premiará con experiencia para que subas de nivel y al jugar en línea puedas presumir de tus habilidades. No obstante, en el matchmaking se te colocará contra jugadores de todos los niveles, por lo que si empiezas podrías enfrentarte a alguien de nivel 80, que seguramente barrerá el piso contigo.

Al jugar también obtendrás monedas, que te servirán para comprar artículos coleccionables, como temas musicales, diseños de tarjetas para tu perfil, enciclopedia de la historia de Mario Party y las calcomanías, un elemento muy interesante.

Ya que el juego no cuenta con un sistema de comunicación directa, como un chat de texto o por voz, las calcomanías sirven para expresar tu frustración, como "No me harías eso" si están a punto de arruinarte la partida o la risa malvada de "¡Mua, ja, ja!" de Bowser para presumir que estás dominando la partida sin tanto esfuerzo.