- Toma ´el control´ de la consola

C on más de 200 microjuegos y una docena de personajes jugables, WarioWare: Get It Together! es una entrega que te divertirá y sacará de quicio en ocasiones, al castigarte cada vez que reacciones tarde o de manera errónea, con sus retos instantáneos y muuuy diversos.

¿DE QUÉ VA?

Después de mucho trabajo y esfuerzo, Wario y sus amigos. o empleados. al fin han terminado de desarrollar su propio videojuego en WarioWare Inc., compuesto por distintos microjuegos que pondrán a prueba los reflejos de los jugadores.

Inesperadamente, un extraño virus infecta al videojuego, al absorber a Wario y compañía en un mundo virtual en el que tendrán que superar cada uno de los retos instantáneos para poder salir con vida de esta alocada aventura.

¿CÓMO SE JUEGA?

Al inicio sólo tendrás acceso al modo Historia, que puedes disfrutar en compañía de un segundo jugador. Aquí, Wario se encontrará paso a paso con sus compañeros de WarioWare Inc. al enfrentar los niveles, cada uno con una temática diferente.

Al progresar, desbloquerás a todo el elenco de personajes, con sus respectivas habilidades y limitaciones que vuelven al juego en una experiencia muy variada. Por ejemplo, Wario puede taclear y volar con una mochila propulsora; mientras que Young Cricket tiene la facultad de correr y saltar según el tiempo que aprietes el botón; por su parte, 18-Volt puede apuntar y lanzar poderosos discos que le sirvan para colgarse en los anillos que aparezcan en la pantalla.

En total tendrás 20 personajes seleccionables, aunque algunos comparten casilla y habilidades similares, como Dribble y Spitz que disparan una bazuca a la derecha y a la izquierda, respectivamente; o Kat y Ana, que saltan sin parar y lanzan un shuriken hacia la derecha y a la izquierda, en ese orden.

Además de las habilidades que poseen los personajes, hay unos cuya movilidad es automática, como Kat y Ana, o 9-Volt que patina sin cesar de izquierda a derecha y que únicamente se detiene cuando lanza su yoyo hacia arriba.

Por esta razón, hay algunos personajes que son extremadamente difíciles de controlar, mientras que otros son muchos más sencillos y unos cuantos están balanceados. Y es que en el modo Historia los retos son muy variados y aleatorios.

Algo que distingue a los 200 microjuegos de WarioWare: Get It Together! es que son retos fugaces, en los que la distracción y la falta de concentración te hacen perder. Por ejemplo, al resguardarte entre unos dientes para evitar ser mordido, o al abrir la llave para darle agua a alguien sediento.

De esta manera, jugar en modo cooperativo puede volverse algo muy bueno o un tormento, pues en muchas ocasiones, con tal de hacer algo muy rápido, puedes equivocarte al no seguir las indicaciones correctamente.

Una excelente noticia es que el juego está en español latino, así que todo tipo de jugadores pueden participar en estos retos, sólo se requiere que sean pacientes, ya que necesitan de bastante autocontrol y calma para no tirar la toalla después de perder, porque los microjuegos van uno tras otro en el modo Historia y el que se distraiga perderá.

¡LO MEJOR!

Jugar con alguien más es una experiencia alocada y muy divertida. Si cooperan en el modo Historia, tal como ocurre con juegos como Overcooked, WarioWare: Get It Together! hace que los jugadores más impulsivos griten de la emoción o desesperación al notar que sus compañeros de equipo no reaccionan a tiempo o no siguen las indicaciones; y si juegan para competir en alguno de los otros modos de juego, ocurrirá como en Mario Party o Mario Kart, en donde cada quien sacará lo peor de sí para sabotear a sus rivales. Sin duda es un juego muy bueno para las reuniones o fiestas, por su buena variedad de microjuegos.

Muy divertida.

Jugar en modo cooperativo.

Es compuesto por distintos microjuegos.