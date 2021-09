Toma ´el control´ de la consola

Este fin de semana acompañamos una vez más al guerrero Jin Sakai en Ghost of Tsushima Director ´s Cut , que además de agregar varias mejoras técnicas e inmersivas en PlayStation 5, añadió un nuevo capítulo en la historia.

Es el año 1274. La temible fuerza del imperio Mongol asedia la isla de Tsushima, el único obstáculo que se interpone entre la isla principal de Japón y la gigantesca flota invasora, liderada por el astuto y despiadado general Khotun Khan.

El guerrero Jin Sakai, junto a otros samuráis se enfrentan al ataque de los mongoles en una funesta batalla. Luego de sobrevivir, Sakai decide hacer lo necesario para proteger a su pueblo y recuperar su hogar, incluso se dispone a renunciar al honorable estilo de combate con el que fue criado para adoptar nuevas y silenciosas maneras de eliminar a sus enemigos, construyendo un nuevo camino, el del Fantasma.

| Este juego fue inspirado por el arte de Akira Kurosawa.

Además está el nuevo capítulo que añade Director´s Cut, que nos cuenta la historia en la que Jin descubre que Tsushima ha sido invadida por una nueva tribu mongola. Al investigar, descubre que provienen de la isla vecina llamada Iki, un sitio que le trae dolorosos y oscuros recuerdos.

Para evitar que las fuerzas mongolas continúen su paso hacia Tsushima, el guerrero se dirige hacia Iki, en donde enfrentará a nuevos y temibles enemigos, no sólo de las fuerzas mongólicas, sino de su propio pasado.

Finalmente, la historia también ha sido expandida con los pequeños relatos añadidos en el Modo Leyendas, que nos muestra que además de Sakai, se dice que hubo otros guerreros fantasma que se levantaron en armas para contraatacar a los mongoles. Aquí conoceremos los episodios más sanguinarios y oscuros de la invasión a Tsushima.

¿CÓMO SE JUEGA?

Antes de comenzar, debes saber que puedes transferir los datos de guardado de tu campaña original. Para ello, debes asegurarte que tus datos se hayan subido al servicio de almacenamiento en la nube en PlayStation Plus desde tu PS4.

Después, en tu PS5 deber ir al menú de configuración y seleccionar "Datos guardados y configuración de juegos/aplicaciones". Una vez ahí, debes dirigirte a "Datos guardados" (PS4), para seleccionar "Almacenamiento en la nube" y seleccionar los datos que quieres copiar a tu nueva consola. Otra alternativa es transmitir los datos vía USB, así que no hay una obligación de contratar PS Plus para migrar tu progreso hacia la nueva generación.

Ahora sí, en cuanto a jugabilidad, Director´s Cut mantiene las mismas mecánicas, hasta que llegas a la isla Iki, en donde podrás adquirir técnicas especiales para esa región al progresar en la expansión de la historia.

Para incursionar en estos nuevos capítulos, debes superar cierta parte de la historia original.

Si no has jugado Ghost of Tsushima anteriormente, lo primero que debes saber, es que los desarrolladores fueron inspirados por el arte de Akira Kurosawa, un cineasta japonés reconocido por películas como "Rashomon" y "Los siete samuráis". Incluso, al inicio del juego puedes activar el Modo Kurosawa, para ver todo el juego como si se tratara de una película antigua.

Ghost of Tsushima Director´s Cut te da una perspectiva en tercera persona. Al inicio, Jin es superado por sus enemigos, así que debe moverse en el campo de juego sigilosamente para evitar la confrontación directa. Posteriormente, el protagonista recupera su katana y entonces recuerda las enseñanzas que lo formaron como un guerrero samurái desde su juventud.

¡LO MEJOR!

Regresar a Ghost of Tsushima es como ver tu película favorita después de un largo tiempo. Es muy grato retomar el combate, que es tan intuitivo que no demoras tanto en dominarlo nuevamente y cuando lo descubres por primera vez, te sorprende lo fluido y dinámico que es, con la variedad de técnicas y estilos de combate que Jin puede usar.

El juego luce impecable. En PlayStation 5 puedes elegir entre dos tipos de rendimiento: Mayor resolución, con una resolución hasta 4K o FPS más estables, que prioriza la tasa a 60 FPS.

Ghost of Tsushima Director´s Cut

Desde $1,259, para PlayStation 5 y PlayStation 4

-Calificación: 4.5/5

-Clasificación: C, adultos mayores de 18 años.

-Desarrollador: Sucker Punch Productions

-Distribuidor: Sony Interactive Entertainment

