Tokio 2020 afronta riesgos de tifones y terremotos

Tokio, Japón.

El tifón más devastador en 25 años dejó 11 muertos en la ciudad de Osaka, al oeste de Japón, al impactar el 4 de septiembre. Unos días después, un terremoto remeció la isla norteña de Hokkaido y mató a casi 40 personas.



John Coates, el australiano a cargo del equipo de inspectores, dijo que lo ocurrido "me puso en alerta".



Coates participó en la organización de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Dijo que los organizadores de esa cita simularon situaciones de desastres naturales.



Añadió que prepararse para posibles catástrofes "es algo que se considera" dentro de la planificación. Otro problema es el del agobiante calor en Tokio, que fijó récords este verano con temperaturas que casi todos los días llegaron a los 38 grados C (100 F).



Coates, un miembro del Comité Olímpico Internacional, dijo que la organización respalda la iniciativa de adelantar una hora al reloj "Nos parece una muy buena solución para nosotros", dijo Coates.



Yoshiro Mori, ex primer ministro de Japón y jefe del comité organizador local, pidió al gobierno que considerar que los relojes se adelanten una hora. Japón no ha adoptado el cambio de hora como lo hacen muchos otros países.



Mori descartó la idea de cambiar la fecha de los Juegos a octubre, cuando las temperaturas serán más frescas. Los Juegos de Tokio de 1964 se realizaron en octubre.



Los organizadores también confirmaron un secreto a voces: las finales de la natación se realizarán por la mañana, como se hizo en Beijing 2008.



Esto es para satisfacer a NBC, la cadena de Estados Unidos que así podrá transmitir las finales en vivo en la franja nocturna en Norteamérica. Hay cierto resentimiento en Japón por cambios en la programación para quedar bien con la televisión extranjera.



Los organizadores también anunciaron sus planes de reclutar 80 mil voluntarios que no recibirán paga. En Japón se ha cuestionado la práctica de emplear voluntarios.



Un estudio hecho por The Associated Press años atrás reveló que el COI ahorró por lo menos 100 millones de dólares, quizás más, con los voluntarios que trabajan gratis.



"Los voluntarios son voluntarios", replicó Coates. "Y no tienen que aplicar si no quieren".



Además, los organizadores anunciaron que la antorcha olímpica será encendida el 12 de marzo de 2020 en Grecia. La entrega a los japoneses será el 19 de marzo con la llegada de la antorcha al país el 20 de marzo.