¡Todos a cantar!

La Navidad está a la vuelta de la esquina, es una fecha llena de comida, regalos, buenos deseos y todo en compañía de la familia. En las fiestas decembrinas de este 2021 no puede faltar la música, parte esencial para pasarla bien. Aquí te dejamos las 5 canciones navideñas en inglés que no pueden faltar en tus reuniones .

Los clásicos no pueden faltar y "Last Chrismas", del ya extinto grupo Wham!, conformado por George Michel (fallecido en 2016) y Andrew John Ridgeley, salió en la temporada de 1984 y hasta la fecha es una clásica canción de pop para estas fechas.

2.- "ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU", DE MARIAH CAREY

La estrella Mariah Carey no se quedo atrás para festejar en navidad y nos dejó "All I want for christmas is you", canción de 1994, incluida en su disco navideño "Merry Chritsmas".

Este sencillo se ha convertido en todo una tradición para las fiestas decembrinas y de acuerdo con Spotify, el año pasado "All I want for christmas is you" se encontró dentro de las favoritas para escuchar en estas fechas.

Incluso su hit navideño fue premiado hace unos días con el "DiamoNd Award" de la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés) por obtener 10 millones de ventas en Estados Unidos. Es la primera vez que una canción navideña recibe este galardón.

Además, el sencillo también alcanzó los mil millones de reproducciones.

"¡Estoy enloqueciendo! ¡Mil millones! Estos números son increíbles, pero el amor que tengo por el #lambily no es cuantificable. Eternamente agradecida y bendecida", escribió en Twitter.

Cabe señalar que Carey en 2020 sacó un nuevo álbum navideño con el nombre de "Mariah Carey´s Magical Christmas Special" y estrenó el pasado 3 de diciembre un especial navideño por streaming de Apple.

3.- "JINGLE BELLS", DE FRANK SINATRA

Para los nostálgicos, una de las voces más importantes en la historia de la música anglosajona fue la de Frank Sinatra, quien también realizó su aporte para las fiestas decembrinas interpretando "Jingle Bells", canción que se puede encontrar en su disco de 1957, titulado "A jolly Christmas from Frank Sinatra".

4.- "IT´S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS", DE MICHEL BUBLÉ

El cantante y compositor canadiense también es una de las figuras de la música actual que tiene una parte importante de su carrera dedicada a las canciones navideñas. Una de las más escuchadas es "It´s beginning to look a lot like Christmas", que viene dentro del album "Christmas" en 2011, séptimo en la carrera del cantante y uno de los más exitosos en su discografía.

Una de las novedades y que podría volver a escucharse más fuerte en este 2021, es que Bublé lanzó el mes pasado la edición del decimo aniversario del disco, en la que incluyen siete nuevos temas.

5.- "FELIZ NAVIDAD", GWEN STEFANI Y MON LAFERTE

Otra aportación interesante más a las canciones navideñas es el clásico "Feliz Navidad".