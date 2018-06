Todo se me acalambró: ´Chicharito´

Javier Hernández reconoció que el llanto al final del juego fue por el esfuerzo de todo el equipo mexicano. Confesó que las lágrimas fueron de mucha "emoción" por la histórica victoria contra los alemanes. "Mucha certeza. Mucho trabajo y sufrimiento. Estaba acalambrándome. Se me acalambraron músculos que yo no sabía que existían. Nunca me había sucedido. Estoy muy contento, así lo vivo, no me da vergüenza". Javier resaltó a todo el grupo.