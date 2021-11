¡Todo listo para el combate! 'Canelo' y Plant libran la báscula

"Canelo" pondrá en juego mañana por la noche en la Grand Grade Arena los cetros Supermedianos del CMB, AMB y OMB, mientras que Plant pondrá el cetro de la FIB.

"No tengo que decir nada. Llegó su hora. Lo va a sentir el sábado. Me siento bendecido y no hay responsabilidad. Me motiva estar en esta posición más que responsabilidad" dijo el mexicano tras la ceremonia mientras era vitoreado desde las gradas.

Los aficionados son en su mayoría mexicanos, y para muestra, previo a que subieran a la báscula se escuchó el grito homofóbico del futbol en el recinto del Hotel MGM Grand.

Plant llega como invicto y sin presiones. Dice que le gusta ser el no favorito.

"Me gusta ser el 'underdog'. Es fácil estar sentado, es difícil estar aquí arriba. No estoy nervioso, este es mi destino", dijo Caleb.