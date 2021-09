Todo listo para el cambio de directiva

Como directora saliente Ileana Rodríguez de González prepara un detallado informe de actividades efectuadas durante su gestión, la cual fue muy activa a pesar de sesionar durante la pandemia que actualmente se vive.

Ileana agradecerá el apoyo brindado por sus compañeras y así como la confianza depositada en ella al haberle conferido la autoridad como su líder.

En esta ocasión se tomará protesta a la nueva directiva encabezada por María Martina Villalpando de Ramos, quien junto con sus compañeras del consejo se comprometerán a realizar sus acciones que les corresponden.

Y dejarán en claro su lema "Una para todas, todas para una", "One for All, Al for one".