Tito Villa: "Ronaldinho no sabía usar cajeros automáticos"

A veces muchos se preguntan sobre en que realidad viven los futbolistas profesionales, con tanto dinero y fama que manejan.

Pues Emanuel "Tito" Villa, exjugador de futbol, se encargó se exhibir que a veces los mismos no son capaces ni de saber usar un cajero automático para sacar dinero en efectivo.

Y si, el exdelantero argentino confesó que Ronaldinho, la estrella brasileña que llegó al Querétaro en 2014, no sabía como sacar dinero en el cajero, y dependía de los demás para tener efectivo.

"Había salido su hermano de viaje a Estados Unidos. Él necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dice ´oye conta, no tendrás 30 mil pesos para prestarme, es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó lana´. El conta le dice ´pues sí Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco, del cual eres la cara, y ahí tienes tu cuenta, puedes sacar lo que quieras´. Dinho le dice ´¿a poco yo puedo sacar?´", contó para "Tiki Taka".

"Está chistosa la anécdota pero habla de una ignorancia importante. El tipo con 35 años no sabía que podía ir al banco y sacar su lana, o sea, siempre fue muy manejado por su hermano, era de ´¿cuánto necesitas´, ´1 millón de pesos´, ´pues toma´. Ya de tarjeta de crédito ni le preguntamos, porque imagínate, no sabía lo que era un banco. Es una anécdota que me marcó con él", remató "Tito".

Villa y Ronaldinho compartieron vestidor en aquella época y lograron meter a los Gallos Blancos a la final del futbol mexicano, que acabaron perdiendo ante el Santos Laguna. Pero la realidad es que la presencia de la estrella brasileña en el vestidor del Querétaro causó mucha motivación.