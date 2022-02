Tina Romero y Norma Lazareno vuelven al cine para exorcizar

En el proyecto están dos de las figuras más icónicas del cine de género, Tina Romero y Norma Lazareno, quienes formaron parte de los clásicos "Alucarda", "La hija de las tinieblas" y "Hasta el viento tiene miedo", respectivamente.

Y como siempre debe haber un escéptico, el papel lo juega ahora un médico interpretado por Roberto Duarte ("Blue Demon", la serie).

"Que te cuelguen y hacer que alguien te está ahorcando, es una experiencia divertida", comenta el histrión.

"Al final son arquetipos narrativos, es lo que es, no podemos inventar nada sobre el género. La riqueza del proyecto es que tiene un estilo peculiar, fantástico del director, con efectos especiales", agrega Duarte.

En su momento Lazareno se mostró contenta por regresar al cine de género que a fines de los setentas la catapultó a actriz de culto entre los amantes del terror y horror.

Duarte es en los últimos años uno de los actores más llamados por producciones para cine y tv: apareció como gay en El baile de los 41; mafioso en "Matando Cabos 2" o un hombre con cierto poder en "Un extraño enemigo", cuya segunda temporada acaba de grabar.

Y a fin de año participó en la versión cinematográfica de la novela "El águila y el gusano", dirigida por Guita Shyfter.

Original de Hugo Hiriart y editada en 2014, el texto tiene como hilo conductor a un funcionario, su asesor y la dueña de un spa, quienes viven una aventura por el descubrimiento de algo valioso.

Dolores Heredia y Angélica Aragón forman parte de esta comedia que se rodó en locaciones de la Ciudad de México y Chiapas, habiendo pospuesto su rodaje casi dos años por la pandemia del Covid-19.

"Ahí soy un personaje muy particular, sensible, y que tiene un recorrido que puede ser hasta controversial en esta época, porque es un hombre maduro que se casa con la chica joven. No hay una relación de poder, sino una construcción real de amor entre ambos", detalla.