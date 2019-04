Tienen madrina de lujo ´Los Miserables´

Ciudad de México.

"Estoy muy emocionada porque ya puedo decir que me paré en el escenario de 'Los Miserables'", expresó Marina de Tavira después de haber hecho una pequeña reverencia a la compañía de este musical, que celebró 300 representaciones y más de 300 mil espectadores.

Como una actriz que se ha forjado en el teatro, Marina fue seleccionada por los productores Morris Gilbert y Julieta González para ser madrina de develación de la placa conmemorativa a esta ocasión, pero también le concedieron sin querer un sueño a la nominada al Oscar, ya que aseguró que este musical le cambió la vida y era para ella un privilegio estar ahí.

EFECTO ROMA

Al bajar el telón del Teatro Telcel el efecto ROMA se replicó en ese momento porque el elenco de "Los Miserables" rodeó a Marina de Tavira para manifestarle su admiración y le pidieron que se tomara con ellos una fotografía y en varios teléfonos quedó inmortalizado ese momento, pero lo que ellos no pudieron ver es que ella se siente uno de ellos.

"De verdad me emocionó mucho porque es una obra que me fascina, y ver el final tras bambalinas me puso la piel chinita, porque nunca me imaginé que me iba a tocar pararme en este escenario aunque sea sólo para develar".

Al momento de salir a escena Marina compartió que está trabajando en la puesta en escena "Tragaluz", del británico Sir David Hare, donde trabajará con Rafael Sánchez Navarro bajo la dirección de Luis de Tavira, con quienes se encuentra en una etapa muy temprana de un montaje, que es la de análisis del texto, pero aseguró estarán listos para estrenar en mayo.

En esta obra comparte por quita vez el escenario con su pareja, Rafael Sánchez Navarro, con quien dará vida a una pareja de amantes que se reencuentran después de un tiempo de haber terminado, ella es una trabajadora social y él un empresario millonario.

SIN PLANES DE CINE

Marina de Tavira explicó que por ahora no contempla regresar al cine, que sí ha tenido propuestas pero ella quiere primero darle tiempo a la obra de teatro, porque es un proyecto propio, aun así está estudiando algunos proyectos que le han hecho llegar y de aceptar alguno será para rodar hasta el año que entra.