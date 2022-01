Tiene INE fondos para 60 mil casillas

"Si no nos dan recursos, el INE va a hacerlo. Estimamos que con mil 503 millones de pesos, la consulta (de revocación) tendría algo así como entre 50, 60 mil casillas . No da para más. Y aunque la ley dice otra cosa, a lo imposible nadie está obligado", dijo.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral ( INE ), reiteró que con el presupuesto que tiene el organismo electoral se podría realizar la consulta de revocación del mandato con alrededor de 60 mil casillas , y no puso en duda que el ejercicio se realice.

En entrevista con Grupo Fórmula, una de varias que dio ayer en distintas emisoras, Córdova recordó que el INE ha tomado medidas y ha recurrido a diversas instancias para obtener más dinero, sin éxito.

El INE ha calculado en 3 mil millones de pesos el costo de un revocatorio con el mismo número de casillas --161 mil-- de la elección federal de 2021.

En sus declaraciones -que se pueden consultar en sus redes y en la página del INE--, el consejero presidente indicó que la ley de revocación establece que se instalen el mismo número de casillas de la elección federal anterior, a diferencia de lo establecido para una consulta popular, en donde se abre la puerta a menos casillas.

"La Ley de Revocación de Mandato, que diputadas y diputados que nos negaron los recursos votaron y publicaron en septiembre pasado, establece que debe ser el mismo número de casillas", indicó.

Córdova calificó de "increíble" la discusión sobre la exigencia de cumplir con la ley.

"Te obligan a hacer algo, lo ponen en la ley y luego no te dan los recursos", comentó.

Cuestionado por el periodista Ciro Gómez de si el INE se podría meter en problemas legales al instalar menos casillas de las establecidas en la ley, Córdova lo descartó y remitió a la decisión de la Corte, que ordenó hacer la consulta con los recursos que tengan.

Celebró que, contra de lo que algunos medios manejaron, la decisión -que tiene pendiente analizar el fondo de la controversia presupuestal-, la Corte haya avala la postura del INE de organizar la consulta con lo que se tenga.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos dijo que teníamos que hacerlo con lo que teníamos y para lo que nos alcance", sintetizó.

Por otro lado, reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe desechar las denuncias penales presentada en contra de seis consejeros y el secretario ejecutivo del INE, a las que calificó de "absurdas".

Confirmó que ya han recibido requerimientos judiciales, que seguirán atendiendo, a la espera de que cierren el expediente por falta de delito que perseguir.

Expresó sus dudas sobre sihubo o no desistimiento por parte del diputado morenista Sergio Gutiérrez, aunque reconoció que ese tipo de denuncias contra servidores públicos se siguen de oficio.

"Las carpetas están abiertas, las investigaciones siguen su curso; se han hecho solicitudes de información, como si no fuera evidente la intencionalidad política de esta denuncia, se seguirán atendiendo, mientras la FGR no determine que no hay delitos que perseguir",expresó.

El presidente del INE consideró que, mientras tanto, la denuncia es una "espada de Damocles".

Se calculan 3 mil millones de pesos el costo de un revocatorio.