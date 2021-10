The Strokes encabeza el Corona Capital Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 .- Tal es el caso de The Strokes, la banda estadounidense que siempre ha causado revuelo con su presencia en México. La última vez que estuvieron aquí fue precisamente en el último Corona Capital que se pudo realizar, en 2019, donde cantaron ante más de 95 mil personas.

Los fans de la agrupación formada en 1998 hicieron tendencia el anuncio pues agradecen que vuelvan a tocar en tierras aztecas luego de que la banda viene poco a México, antes de estos festivales fue en 2011 la última vez que tocaron en el país. Sin olvidar aquella primera vez, en el ya extinto Salón 21, el 26 de enero del 2002 cuando presentaron su primer disco "Is this It", que les dio fama como "La salvación del rock".

Tras la pandemia, el grupo volvió a los escenarios en junio durante un concierto en Nueva York, donde además de sus temas clásicos interpretaron algunos de su más reciente álbum titulado "The new abnormal", al cual también le harán promoción presentándose junto a Red Hot Chili Peppers en una gira mundial planeada para 2022.

Para ir calentando garganta, estas son las 5 canciones más nostálgicas de The Strokes:

"Is this It"

"Reptilia"

"One way Trigger"

"Last Nite"

"You Only Live Once".