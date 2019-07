"The Sandman" llegará de la mano de Netflix a la tv

CIUDAD DE MÉXICO.

"The Sandman", una de las historietas más importantes del mundo hecha por Neil Gaiman, llegará a la pantalla chica con un esfuerzo que tomarán juntos Netflix y Warner Bros Television, pues aseguran será la serie de televisión más cara que DC Entertainment ha hecho.

The Hollywood Reporter señaló que el encargado de esta adaptación "live action" estará a cargo Allan Heinberg, guionista de la serie "Grey's Anatomy" y la película "Wonder Woman". Además, Neil Gaiman será el productor ejecutivo junto a David Goyer.

Han sido varias las ocasiones que se ha intentado llevar "The Sandman" a la pantalla, aunque ninguna tuvo éxito. En 1990 Warner Bros intentó llevar el cómic a la pantalla grande y a fines de 2013 se tenía contemplado que una versión sería protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, pero todo quedó en el deseo pues diferencias creativas llevaron al fin del proyecto.

El proyecto de llevarlo a la pantalla chica en formato de serie se presentó a varias empresas, incluidas HBO, pero todas rechazaron la iniciativa debido al ambicioso presupuesto necesario para su realización.