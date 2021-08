The Killers entran en un nuevo y rico paisaje musical

"Nunca había tenido tantas letras e historias que surgieran de mí de la forma en la que lo hicieron para este álbum", dijo Flowers. "Fue una bocanada de aíre fresco y fue una bendición para mí, no sé si es algo de lo que podré depender par cada álbum, pero, lo tomo".

El resto de la banda emprendió el reto de convertir esos poemas en canciones y el resultado es "Pressure Machine" de 11 piezas, que marca una dirección sónica diferente para el grupo famoso por himnos de estadio como "Mr. Brightside" y "The Man".

"Era la primera vez en la que no nos sentíamos avergonzados de decir las palabras ´álbum conceptual´", dijo el baterista Ronnie Vannucci. "En esta ocasión teníamos un foco, teníamos un objetivo, sabíamos lo que se suponía que debía ser. Y nuestro trabajo era de alguna manera construir alrededor y crear una casa para ello".

Las canciones se cuentan desde la perspectiva de varios pobladores, y revisan todo desde la "heroína hillbilly" a la homofobia, matrimonios fracturados, fracaso y depresión.

"La mayoría son personajes reales con los que crecí o experiencias que ocurrieron durante mi tiempo en Nephi", dijo Flowers, quien también estuvo influido por los libros de cuentos "Winesburg, Ohio" de Sherwood Anderson y "Pastures of Heaven" de John Steinbeck.

Cuando Flowers estaba en octavo grado, algunos estudiantes mayores de secundaria murieron por un accidente de tren. Todos estos años después le sorprendió que el accidente le desatara emociones tan fuertes cuando comenzó a escribir.

La canción que surgió — "Quiet Town" — es como algo salido de "Nebraska" de Bruce Springsteen en cuanto a su visión compasiva y a la vez clara de un pequeño pueblo y sus dolores. El primer verso de "Quiet Town" comienza con "A couple of kids got hit by a Union Pacific train" (Unos chicos fueron arrollados por un tren de Union Pacific) y después tiene una imagen de padres llorando en un funeral: "With their daughters and sons/Laying there lifeless in their suits and gowns" (Con sus hijas e hijos/recostados inertes en sus trajes y vestidos).

Aunque Flowers retrata a soñadores sin remedio, policías de una moral dudosa, chicos meciendo los pies sobre el río, esposos insatisfechos y feligreses.

"No creo que tengas que estar o conocer este pueblo para entenderlo", dijo Vannucci. "Lo hermoso de este álbum es que es universal, le habla a mucha gente".

Lo que se suma a esta sensación casi periodística es que entrelazado en el álbum hay pedazos de entrevistas con gente del pueblo hechas para la banda durante una parada reciente en Nephi. Un hombre habla sobre espíritus en las colinas, una mujer recuerda un accidente horrible a caballo.

"Se volvió tan importante como la instrumentación tener esto intercalado y a esta gente hablando, de alguna manera invitándote a este lugar", dijo Flowers. "Fue una decisión tan de último minuto, estoy muy agradecido porque lo hicimos".

"Pressure Machine" llega un año después del más reciente álbum de The Killers "Imploding the Mirage", lo que significa que la banda tiene dos álbumes que no han podido presentar en vivo a los fans.

"Pressure Machine" le agregó a la banda el reto de encontrar una manera de incorporar su música más pausada e introspectiva a una lista de canciones que suele incluir estruendo y humor pícaro.

"Estas son mucho más relajadas y hay mucho control en estas nuevas canciones", dijo Flowers. "Así que no estamos seguros exactamente de cómo funcionará".

La banda está planteando más ideas, desde conciertos separados — "puedes hacer un concierto en un domo enorme y luego junto en el bar de Pete para las canciones más pequeñas", dijo Vannucci — o construir un escenario más pequeño para "Pressure Machine".

Es una época incierta para la industria de los conciertos, con las tasas de vacunación de COVID-19 desplomándose mientras la altamente contagiosa variante delta arrasa por el país. La perspectiva que parecía brillante al comienzo del verano es menos optimista.

The Killers, que fueron nominados el miércoles a un Premio MTV a los Videos Musicales en la categoría de rock por "My Own Soul´s Warning", están programados para participar en un megaconcierto el 21 de agosto para celebrar a Nueva York. Comparten cartel con Paul Simon, Patti Smith, Bruce Springsteen, LL Cool J, Elvis Costello y Earth, Wind & Fire. También están apuntados para el Festival Musical Firefly en Delaware y el Festival Musical Sandjam en Florida.

"Cruzamos los dedos para poder seguir avanzando y que la gente se vacune y podamos cambiar de rumbo", dijo Flowers. "Éramos muy optimistas hace unos meses y ahora empieza a oscurecerse un poco, pero nos morimos de ganas de regresar al escenario".