The Cure alista visita a México

Ciudad de México.-

El pasado fin de semana surgieron fuertes rumores de que The Cure regresará a México. Sin embargo, la banda liderada por Robert Smith y la empresa mexicana que los traerá todavía están en negociaciones. Es por eso que ni en la página oficial de los ingleses, ni es su cuenta de Facebook aparece la fecha.

Aunque ya hay acercamientos por parte de los representantes, todavía no es posible determinar si será el próximo 8 de octubre que los intérpretes de "Lovesong", "Lullaby" y "Close to me", toquen en el Foro Sol como se estaba manejando en internet.

Por ahora, el calendario de la gira internacional de The Cure indica que la última fecha en el continente americano es el 12 de octubre en la ciudad de Austin, Texas. Es por ello que se está manejando tres días después para que estuvieran en México.

NO ES OFICIAL

Lo que todavía falta es arreglar el tema de los patrocinios y es por eso que ni The Cure, ni Ocesa han hecho oficial esto, ya que al no amarrar bien el contrato se podría cancelar todo.

Lo que sí es un hecho es que muchos fans mexicanos ya están muy prendidos por ver a The Cure y Robert Smith en lo que sería su tercera visita al país, ya que hay que recordar que la última vez que se presentaron fue en abril de 2013 en el recinto interior del autódromo Hermanos Rodríguez ante 50 mil personas que no dejaron de cantar y saltar por casi cuatro horas de duración del concierto.

DE MANTELES LARGOS

The Cure se encuentra celebrando 40 años de tocar por todos lados y por tal motivo está por estrenarse el próximo 29 de agosto en cines de todo el mundo la cinta "The Cure- Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London".

El largometraje que recoge ese momento tiene una duración de 135 minutos.

Los miembros de la banda, Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O´Donnel y Reeves Gabrels, tocaron en aquel recital canciones tan míticas como "Boys Don´t cry" y "Friday I'm in Love".

La película fue dirigida por Tim Pope, artífice de algunos de los videoclips más icónicos de The Cure, así como de la premiada película-concierto "In Orange" (1986)