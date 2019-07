Thalía en sus vacaciones se disfraza del arácnido

CIUDAD DE MÉXICO.

Al parecer Thalía se está divirtiendo mucho en sus vacaciones en las playas de Italia y no dejó pasar el momento para presumir su gusto por "Spider-Man" y pese al calor y humedad se enfundó en el disfraz del arácnido.

En su cuenta de Instagram, la cantante de "Lento" y "No me enseñaste" compartió un video de menos de un minuto en donde muestra, una vez más, su lado más divertido ya enfundada con el traje de la creación de Stan Lee y Steve Ditko mientras se escucha el tema oficial desde los 60 de "Spider-Man".

"Para qué esperar a Halloween", se escucha decir a la mexicana mientras se mueve y ríe.

Y mientras posaba para la cámara, se puede ver atrás a su esposo, Tommy Mottola, también muy divertido y celebrando las "locuras" de su pareja. Pero también él participó ya que estuvo encargado de grabar algunas escenas donde se ve a Thalía subir a un tobogán inflable para luego deslizarse o bien tomar una cuerda u hacer la pose clásica de "Spidey" mientras está pegado a una pared para luego columpiarse.

"Esto es lo que hago por mis hijos", se escucha nuevamente decir a la cantante de pop.

No es de extrañar que Thalía haya escogido este traje para darle rienda suelta a su "niña" que lleva dentro, ya que en muchas ocasiones ella ha asegurado que el personaje de las historietas de Marvel es su favorito.

Thalía también aprovechó su estancia en Italia para trabajar un poco mientras se asolea en bikini, ya que utilizó un momento para promocionar su fragancia y de paso regalarle a sus seguidores imágenes de ella donde presume su esbelta silueta.

Pero eso no es todo, ya que sus vacaciones también se deben a que están celebrando el cumpleaños del empresario y por eso también compartió algunos momentos que han pasado juntos durante su matrimonio, no sin antes escribir lo mucho que lo ama.