EEUU refuerza evacuaciones de emergencia y alertas de viaje tras ataques contra Irán

WASHINGTON — El Departamento de Estado ha duplicado el número de vuelos de evacuación de emergencia que está proporcionando para los ciudadanos estadounidenses que desean salir de Israel, ha ordenado la salida del personal no esencial de la Embajada de Estados Unidos en Líbano y está intensificando las advertencias de viaje en todo el Oriente Medio ante las preocupaciones de que Irán pueda tomar represalias contra los intereses estadounidenses en la región.

En avisos internos y públicos, el Departamento de Estado aumentó significativamente su consejo de precaución a los estadounidenses en el Oriente Medio durante el fin de semana.

En un aviso el domingo, después de los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán, el Departamento de Estado dijo que había ordenado al personal no esencial y a las familias del personal de la Embajada de Estados Unidos en Beirut que abandonaran Líbano "debido a la situación de seguridad volátil e impredecible en la región".

El aviso no mencionó ningún vuelo de evacuación potencial u otra asistencia para los estadounidenses privados que deseen salir de Líbano, pero dijo que aquellos que quieran hacerlo deberían intentar utilizar los servicios comerciales existentes para partir.

Al mismo tiempo, el Departamento emitió advertencias a los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudí y Turquía para que tomen precauciones de seguridad adicionales dada la incertidumbre.

"Dado los informes de hostilidades regionales, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí ha aconsejado a su personal que ejerza una mayor precaución y limite los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región", señaló el Departamento de Estado en su aviso para Arabia Saudí.

El Departamento dijo que al personal estadounidense en Turquía "se le ha advertido mantener un perfil bajo y se le ha instruido evitar viajes personales al distrito consular del Consulado de Estados Unidos en Adana", que incluye la base aérea de la OTAN en Incirlik.

"El sentimiento negativo hacia la política exterior de Estados Unidos puede incitar acciones contra los intereses estadounidenses o occidentales en Turquía", decía el comunicado.

El sábado por la noche, el Departamento de Estado informó que estaba intensificando los vuelos de evacuación para ciudadanos estadounidenses desde Israel hacia Europa y continuando con la reducción de su personal en las misiones diplomáticas en Irak.

Pero incluso antes de que los ataques aéreos de Estados Unidos en Irán fueran hechos públicos por el presidente Donald Trump el sábado por la noche en Washington, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén había anunciado el inicio de vuelos de evacuación para estadounidenses privados desde Israel.

Sesenta y siete ciudadanos estadounidenses salieron de Israel en dos vuelos gubernamentales con destino a Atenas, Grecia, el sábado y se planearon cuatro vuelos de evacuación más hacia Atenas para el domingo, según un documento interno del Departamento de Estado visto por The Associated Press. Un vuelo chárter no gubernamental está programado para salir de Israel hacia Roma el lunes.

Además de los vuelos, un crucero que transporta a más de 1.000 ciudadanos estadounidenses, incluidos varios cientos de jóvenes judíos que habían estado visitando Israel en un tour organizado, llegó a Chipre, según el documento.

También se indicó que la evacuación del personal no esencial en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y el Consulado en Erbil continúa. A esos empleados se les había ordenado salir incluso antes de que Israel comenzara su operación militar en Irán hace más de una semana.

"Como parte de nuestro esfuerzo continuo para optimizar las operaciones, personal adicional salió de Irak el 21 y 22 de junio", anunció el Departamento. "Estas salidas representan una continuación del proceso iniciado el 12 de junio".

Hasta el sábado, más de 7.900 estadounidenses habían solicitado asistencia para salir de Israel y más de 1.000 habían buscado ayuda para salir de Irán, donde Estados Unidos no tiene presencia diplomática, según el documento.

Hay aproximadamente 700.000 estadounidenses, muchos de ellos ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-israelí, en Israel y muchos miles de estadounidenses, la mayoría de ellos ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-iraní, en Irán. No estaba claro cuántos estadounidenses habían logrado salir de Irán por rutas terrestres, aunque el documento decía que más de 200 habían ingresado a la vecina Azerbaiyán desde el sábado desde que comenzó el conflicto.

Después de los ataques estadounidenses en Irán, se ha instruido a los oficiales de seguridad en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos que realicen revisiones de la postura de seguridad de sus puestos y que informen al Departamento de Estado antes del domingo por la noche.