Ya es segura el agua de Houston

Los habitantes de Houston ya no tendrán que comprar agua embotellada para beber.

Houston, Texas

Pese a que no se encontraron contaminantes, los expertos recomiendan abrir todos los grifos de la casa por un minuto y usar el fluido residual únicamente para regar las plantas, asimismo, se debe sacar todo el hielo de la nevera y desecharlo.

La orden de hervir el agua provocó el cierre de empresas y escuelas, incluido el Distrito Escolar Independiente de Houston, que canceló las clases el lunes y el martes. La ciudad rescindió la orden poco antes de las 7 am del martes.

La ciudad dijo que las muestras de calidad del agua enviadas a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas confirmaron que el agua del grifo cumple con los estándares regulatorios y es segura para beber.

En una conferencia de prensa el lunes, el alcalde Sylvester Turner dijo que la ciudad emitió el aviso, que afecta a todo Houston y algunas áreas adyacentes, en una "mucha precaución" después de que dos transformadores, uno principal y su respaldo, fallaron "única y coincidentemente". en una planta de agua.

El problema afectó la capacidad de la planta para tratar y bombear agua al sistema de transmisión, lo que provocó una baja presión.

Debido a que el problema estaba dentro del sistema de la planta, los generadores de energía de respaldo no habrían hecho una diferencia, dijo Turner. Como los transformadores no funcionaban, no podían transmitir energía a la planta.

El sistema de energía en la planta de agua se somete a mantenimiento regular, dijo Turner, pero no dio un cronograma de la frecuencia. El alcalde dijo que ordenó una revisión de diagnóstico del sistema para comprender cómo fue posible el problema y cómo se puede prevenir.

Dieciséis sensores marcaron caídas por debajo de los niveles mínimos de presión requeridos por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, 14 de ellos durante solo 2 minutos y dos durante casi 30 minutos, dijo Turner.

Por lo general, hay suficiente presión para que el agua fluya por las tuberías con fugas. Sin embargo, cuando se pierde la presión, la contaminación como las bacterias que se encuentran cerca de las tuberías pueden ser absorbidas por el sistema, creando un riesgo para la salud.