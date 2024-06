Willie Nelson lo lleva de regreso a Texas

Imagen de portada publicada por Sony Music muestra "The Border" de Willie Nelson.

McAllen, Texas

Willie Nelson nunca en su larga vida no ha querido hacer música.

Después de que en 2023 celebrara su cumpleaños número 90 con un concierto épico de dos noches en el Hollywood Bowl, fuera incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y lanzara dos álbumes de estudio junto con las habituales giras constantes, en 2024 se le encuentra tan no retirado como nunca, con el lanzamiento de "The Border".

Es su álbum número 152, contando colecciones en vivo y colaboraciones, según Texas Monthly, que recientemente asumió la titánica tarea de clasificarlos ("The Border" ocupa el puesto 55).

Si bien su último álbum de estudio, "Bluegrass", exploró la música de Kentucky, el nuevo, producido por su colaborador Buddy Cannon y lanzado por Legacy Recordings de Sony en streaming, CD y vinilo, está firmemente arraigado en su Texas natal y su austero sur, tierras fronterizas.

Las inflexiones de la música mexicana han estado presentes en casi todo el trabajo de Nelson, pero ocasionalmente se inclina hacia ellas, como lo hizo con la obra maestra de 1998, "Teatro".

Hace lo mismo, más o menos, con "The Border", cuyos mejores temas tienen fuertes dosis de sonidos de México.

Eso incluye la canción principal, cruda y oscura, escrita por el favorito de Nelson, Rodney Crowell, con Allen Shamblin y cantada desde la perspectiva de un agente de la Patrulla Fronteriza.

Comienza como un western con un enfrentamiento entre la ley y los cárteles.