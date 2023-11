Designan nuevo editor en el Washington Post

Nueva York.- El Washington Post nombró al veterano ejecutivo de medios Will Lewis como su nuevo director general y editor, esperando revertir una reciente crisis que ha provocado recortes de empleos y una disminución de lectores.

NOMBRAMIENTO

Lewis es un ex alto ejecutivo del Wall Street Journal y últimamente fundador de una startup que intenta ofrecer noticias a los jóvenes. El propietario del Post, Jeff Bezos, anunció el nombramiento en un correo electrónico al personal poco antes de las 8:30 de la noche del sábado, después que The New York Times publicara la noticia.

Lewis, de 54 años y nacido en Gran Bretaña, comenzó como reportero y pasó a la gerencia, primero en el Daily Telegraph en Inglaterra. Trabajó para Rupert Murdoch en News Corp. durante una década.

El Post explotó en popularidad durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump, pero recientemente ha enfrentado los mismos problemas económicos que gran parte de la industria noticiosa.

Ha pasado por rondas de despidos, canceló su revista dominical y el mes pasado anunció que ofrecerá 240 jubilaciones voluntarias a su personal.

La directora ejecutiva interina saliente, Patty Stonesifer, dijo que durante un reciente periodo de crecimiento, el periódico gastó más de lo que podía permitirse porque las proyecciones financieras eran demasiado optimistas.

El Post tiene 2,5 millones de suscriptores digitales, una caída de más del 15% desde que Trump dejó el cargo en 2021. Por el contrario, The New York Times contaba con 9,2 millones de suscriptores digitales a mediados de este año. En julio, The Times publicó que The Post está en camino de perder alrededor de 100 millones de dólares este año.

Lewis dijo en un comunicado de prensa que estaba “emocionado y honrado de estar al mando como ejecutivo de medios y exreportero”. No estuvo disponible para hacer comentarios el domingo.