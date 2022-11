Anuncian visita de Bill Clinton al Valle

EVENTO

Está previsto que Clinton se presente en el Valle el lunes a las 3:30 pm en Edinburg para un mitin "Get Out the Vote" con la candidata al Congreso del Distrito 15, Michelle Vallejo, según un comunicado de prensa de su oficina.

Antes de su visita al Valle está previsto que Clinton participe el lunes por la mañana en un mitin llamado "Get Out the Vote" en Laredo, con el congresista Henry Cuéllar.

El martes será la última oportunidad para que los votantes hagan su elección para las elecciones intermedias.