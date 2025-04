Aprueban 2 mdd para familias de víctimas de masacre escolar

AUSTIN, Texas, EE.UU.

Los dirigentes de la ciudad de Uvalde, Texas, aprobaron un acuerdo de 2 millones de dólares para las familias de las víctimas del tiroteo en la Escuela Primaria Robb, en 2022, marcando la primera vez que una de las numerosas demandas ha resultado en una compensación financiera.

Los abogados de las familias anunciaron por primera vez los términos del acuerdo con la ciudad en mayo de 2024, y fue aprobado por el consejo de la ciudad de Uvalde la noche del martes.

El acuerdo con la ciudad distribuirá los 2 millones de dólares entre las 21 familias de las víctimas asesinadas en uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos, dijo Javier Cazares, cuya hija Jackie fue una de los 19 estudiantes de cuarto grado asesinados por el atacante. También murieron dos profesoras.

La demanda aborda la fallida respuesta de las fuerzas policiales al exigir una capacitación mejorada para los agentes de la ciudad. También amplía los servicios de salud mental disponibles para las familias y una zona más amplia de Uvalde, establece el 24 de mayo como un día anual de recuerdo y establece un monumento permanente en la plaza de la ciudad.

"Este es un pequeño triunfo en una batalla más grande y mucha injusticia por la que todavía estamos pasando. No me importa el dinero", comentó Cazares a The Associated Press.

Uvalde es una ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes ubicada a unos 130 kilómetros (80 millas) al oeste de San Antonio. El alcalde de Uvalde, Hector Luevano, dijo que el acuerdo de la ciudad incluía "iniciativas de justicia restaurativa para las familias", pero se negó a discutir los detalles. No explicó por qué tomó casi un año aprobar el acuerdo previamente anunciado.

"El ayuntamiento de Uvalde está comprometido a honrar la memoria de las vidas perdidas, las familias de las víctimas, los sobrevivientes y aquellos afectados por esta tragedia", expresó Luevano.

Las familias tienen varias otras demandas pendientes en tribunales federales y estatales, incluyendo una demanda de 500 millones de dólares contra funcionarios y agentes de la policía estatal de Texas. También hay una demanda contra la empresa de redes sociales Meta Platforms y la compañía que creó el videojuego "Call of Duty", así como contra Daniel Defense, el fabricante del rifle utilizado en el ataque.

Múltiples informes de funcionarios estatales y federales han revelado problemas en cascada en la capacitación de las fuerzas del orden, la comunicación, el liderazgo y la tecnología, y cuestionaron si los oficiales priorizaron sus propias vidas sobre las de los niños y maestros.

Más de 370 agentes de múltiples departamentos locales, estatales y federales esperaron más de una hora para confrontar y matar al atacante.

Dos exagentes de la policía escolar de Uvalde, Pete Arredondo y Adrian Gonzáles, enfrentan cargos criminales de peligro y abandono infantil y serán sometidos a juicio más tarde este año, pero siguen siendo los únicos dos agentes acusados. Se han declarado inocentes.

El historial de demandas tras tiroteos masivos es mixto. En la última década, los tribunales han desestimado numerosos intentos, muchos de los cuales presentaron reclamos de negligencia contra el gobierno o los lugares donde ocurrieron los ataques. Pero algunos logran resultados para las víctimas y sus familias.

En 2020, la compañía de casinos MGM Resorts International y sus aseguradoras acordaron un acuerdo de 800 millones de dólares por un tiroteo en la famosa franja "The Strip" de Las Vegas, que mató a 58 personas e hirió a cientos más.

En abril de 2023, el Departamento de Justicia anunció un acuerdo de 144 millones de dólares con los familiares de un ataque a una iglesia en Texas en 2017, que fue llevado a cabo por un exmilitar estadounidense con antecedentes penales.

Un abogado de las familias de Uvalde en el reciente acuerdo con la ciudad dijo que no querían llevar a la bancarrota a su comunidad, y que el acuerdo se pagará a través de la cobertura de seguro de la ciudad.

"Ante una decisión difícil, estas familias trabajaron con la comunidad que aman para hacer las cosas bien sin crear una carga económica más profunda", señaló el abogado Josh Koskoff. "El camino hacia la sanación es largo y doloroso, pero tenemos la esperanza de que este acuerdo permita a las familias que perdieron tanto y a la ciudad que llaman hogar continuar ese proceso".