El amor en los tiempos de facebook: Estafa romántica la deja en la ruina

SAN ANTONIO, Texas.- Se conocieron por Internet. Él dijo que era amigo de un amigo. La mujer, de unos 50 años y con problemas en su matrimonio, estaba feliz de encontrar a alguien con quien charlar. "Él decía todo lo que debía", recordó. "Estaba interesado en mí. Quería conocerme mejor. Era muy positivo y sentí que había una conexión real allí".

Esa conexión terminaría costándole a la mujer 2 millones de dólares y una cantidad incalculable de dolor después de que el hombre del que se enamoró, a quien nunca conoció en persona, le robara hasta el último centavo que tenía.

Se llama estafa romántica y este devastador delito en Internet está en aumento. Las víctimas, predominantemente mujeres mayores viudas o divorciadas que son el objetivo de los grupos criminales, generalmente de Nigeria, son, en su mayoría, personas con conocimientos informáticos y educación. Pero también son vulnerables emocionalmente. Y los estafadores saben exactamente cómo explotar esa vulnerabilidad porque las víctimas potenciales publican libremente detalles sobre sus vidas y personalidades en sitios de citas y redes sociales.

El acoso online para conseguir víctimas "es como tirar un sedal", dijo la agente especial Christine Beining, investigadora veterana de fraudes financieros de la División de Houston del FBI, que ha visto un aumento sustancial en el número de casos de estafas románticas. "Internet facilita este tipo de delito porque puedes fingir ser quien quieras. Puedes estar en cualquier parte del mundo y victimizar a la gente", dijo.

"Los perpetradores se pondrán en contacto con muchas personas en varios sitios de redes sociales para encontrar a alguien que pueda ser un buen objetivo. Luego, utilizan lo que las víctimas tienen en sus páginas de perfil e intentan trabajar en esas relaciones y ver cuáles se desarrollan".

ACTIVA EN FACEBOOK

En el caso de la mujer de Texas que lo perdió todo, fue su fuerte fe cristiana, que publicitó felizmente en su perfil de Facebook, lo que le dio a "Charlie" una ventaja increíble cuando comenzó a cortejarla.

"Soy muy activa en Facebook", dijo la mujer, que aceptó compartir su historia con la esperanza de que otras personas pudieran evitar convertirse en víctimas. "Pensé que era seguro". Después de agregar a Charlie como amigo (sin verificar su afirmación falsa de que tenían un amigo en común), "él leía mi muro, yo leía el suyo. Publicábamos cosas. Luego llegamos al punto en que compartíamos correos electrónicos. Empezamos a compartir fotos".

Según Beining, este es el procedimiento operativo estándar para los estafadores románticos, que asumen la identidad de otras personas para engañar a sus víctimas. "Se hacen pasar por personas de apariencia normal", dijo. "Generalmente no intentan hacerse pasar por personas de apariencia normal".

La intención del estafador es establecer una relación lo más rápido posible, ganarse el cariño de la víctima, ganarse su confianza y proponerle matrimonio. Hará planes para encontrarse en persona, pero eso nunca sucederá. Finalmente, pedirá dinero.

Según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, que ofrece al público un medio para denunciar delitos facilitados por Internet, las estafas románticas, también llamadas fraudes de confianza, resultan en la mayor cantidad de pérdidas financieras para las víctimas en comparación con otros delitos en línea.

En 2016, se informaron al IC3 casi 15.000 quejas categorizadas como estafas románticas o fraudes de confianza (casi 2.500 más que el año anterior), y las pérdidas asociadas con esas quejas superaron los 230 millones de dólares. Los estados con la mayor cantidad de víctimas fueron California, Texas, Florida, Nueva York y Pensilvania. En Texas, el año pasado, el IC3 recibió más de 1.000 quejas de víctimas que informaron más de 16 millones de dólares en pérdidas relacionadas con estafas románticas.

"Estaba buscando la felicidad"

Cuando conoció a Charlie por primera vez en 2014, la mujer de Texas recordó: "Estaba en un matrimonio emocionalmente abusivo y las cosas no habían ido bien durante al menos 10 años". Su nuevo amigo en línea pareció aparecer en el momento justo. "Estaba buscando la felicidad", dijo. "Pensé que podría encontrarla con Charlie".

Los estafadores románticos a menudo dicen que están en la industria de la construcción y que están involucrados en proyectos fuera de los EE. UU. Eso hace que sea más fácil evitar reunirse en persona y más plausible cuando piden ayuda a sus víctimas. De repente, necesitarán dinero para una emergencia médica o un honorario legal inesperado. "Prometen devolver el préstamo de inmediato", dijo Beining, "pero las víctimas nunca recuperan su dinero".

Charlie afirmó estar en el campo de la construcción. "Estaba tratando de terminar un trabajo en California", dijo la mujer, "y necesitaba algo de dinero para ayudar a terminar el trabajo. Lo pensé mucho y recé por ello. Siempre he sido una persona muy generosa y pensé que si tenía dinero... podría enviarle algo. Y él prometió devolvérmelo en 24 o 48 horas. Pensé: "Yo también puedo hacerlo". Fue una especie de decisión.

Le envió una transferencia de 30.000 dólares. Pasó un día y luego otro, y no recuperó su dinero. "Seguía pensando que todo estaba bien", dijo, "solo que él había sido víctima de un poco de mala suerte". Y luego Charlie necesitó otros 30.000 dólares.

Promesas vacías

Durante los dos años siguientes, la mujer creyó las historias de Charlie después de cada nueva solicitud de fondos. Todo lo que decía tenía sentido y, después de todo, estaban enamorados. Finalmente, el asesor financiero de la mujer se alarmó por sus cuentas cada vez más escasas y, sospechando un fraude, la instó a ponerse en contacto con el FBI.

La investigación posterior dirigida por Beining resultó en el arresto de dos nigerianos que se hicieron pasar por diplomáticos sudafricanos que habían venido a los EE. UU. para cobrarle dinero a la mujer en nombre de Charlie, quien afirmó que le habían pagado 42 millones de dólares por un proyecto de construcción que completó en Sudáfrica. La mujer creía que pagaría para que el dinero (incluido el reembolso de sus 2 millones de dólares) fuera transferido a Estados Unidos desde Sudáfrica, donde Charlie supuestamente seguía trabajando.

En julio de 2016, los dos cómplices nigerianos se declararon culpables en relación con su papel en la estafa, y un juez federal los condenó a cada uno a 36 meses de prisión en diciembre pasado. Pero Charlie sigue en libertad, presumiblemente en Nigeria, y puede que haya pocas esperanzas de llevarlo ante la justicia.

"Este es un delito muy difícil de probar", dijo Beining. "Cuando alguien usa una computadora para esconderse, lo más difícil es averiguar quién es. Podemos averiguar en qué parte del mundo se está usando su computadora. Identificar quién es en realidad es la parte difícil. Es por eso que este individuo sigue siendo un fugitivo".

También explica por qué las estafas románticas están en aumento: es un delito lucrativo y fácil de cometer, y más fácil aún permanecer anónimo y fuera del alcance de las autoridades. "No es como entrar en un banco y apuntarle con un arma al cajero", explicó Beining, "porque hay muchas pistas que se le pueden dar a la policía cuando se hace eso. Incluso si logras salir del banco, probablemente podamos averiguar quién eres y rastrearte. Pero con un delito en Internet como este, es mucho más difícil".

En cuanto a la mujer de Texas, se presentó "porque no quiero que esto le pase a nadie más. No solo invertí dinero en este hombre, sino que hay una gran parte de mi corazón que invertí en él", dijo. "No se trata solo de las finanzas, también es la parte emocional: sentir vergüenza, sentirse avergonzada, sentirse humillada".

Víctima de estafa romántica

Sin embargo, incluso ahora sigue teniendo conflictos. Una parte de ella todavía quiere creer que Charlie es real y que su relación fue real, que los intercambios de correos electrónicos sobre la iglesia y las llamadas telefónicas cuando cantaban y rezaban juntos significaron tanto para él como para ella. Incluso tiene la esperanza de que un día Charlie le pague, como prometió hacerlo tantas veces.

De lo contrario, no hay duda de que es un criminal sin corazón que la robó y le rompió el corazón, y que casi con certeza sigue victimizando a otras mujeres de la misma manera.

"No puedo ni siquiera imaginar a un hombre, a una persona, que pueda ser tan malo", dijo. "No puedo pensar en él de esa manera... no puede haber un hombre en este mundo que pueda ser tan horrible como para haber hecho a propósito lo que me ha hecho".

No se convierta en una víctima

Los criminales que llevan a cabo estafas románticas son expertos en lo que hacen. Pasan horas perfeccionando sus habilidades y a veces llevan un diario sobre sus víctimas para entender mejor cómo manipularlas y explotarlas.

"Detrás del velo del romance, se trata de una empresa criminal como cualquier otra", dijo la agente especial Christine Beining. "Y una vez que una víctima se convierte en víctima, en el sentido de que envía dinero, a menudo se la coloca en lo que se llama una ´lista de tontos´", dijo. "Sus nombres e identidades se comparten con otros delincuentes, y pueden ser el objetivo en el futuro".

Para mantenerse seguro en línea, tenga cuidado con lo que publica, porque los estafadores pueden usar esa información en su contra. Utilice siempre sitios web confiables, pero asuma que los estafadores están troleando incluso los sitios de citas y redes sociales más confiables. Si desarrolla una relación romántica con alguien que conoce en línea, considere lo siguiente:

Investigue la foto y el perfil de la persona mediante búsquedas en línea para ver si el material se ha utilizado en otro lugar.

Vaya despacio y haga muchas preguntas.

Tenga cuidado si la persona parece demasiado perfecta o le pide rápidamente que abandone un servicio de citas o Facebook para "desconectarse".

Tenga cuidado si la persona intenta aislarlo de sus amigos y familiares o le solicita fotos o información financiera inapropiada que luego podría usarse para extorsionarlo.

Tenga cuidado si la persona promete reunirse en persona pero luego siempre se le ocurre una excusa por la que no puede hacerlo. Si no ha conocido a la persona después de unos meses, por cualquier motivo,

Por eso, tienes buenas razones para sospechar.

Nunca envíes dinero a nadie que no conozcas personalmente. "Si no los conoces, no les envíes dinero", dijo Beining. "Después de eso, verás cuáles son sus verdaderas intenciones".

Si sospechas que una relación en línea es una estafa, interrumpe todo contacto de inmediato. Y si eres víctima de una estafa romántica, presenta una denuncia ante el Centro de denuncias de delitos en Internet del FBI.