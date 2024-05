Defraudan a veterano de la II Guerra Mundial

Los cargos alegan que Evans, en realidad, recibió un salario del dinero que la víctima transfirió de su cuenta de jubilación. Para promover el plan, Halvorson también supuestamente hizo que la víctima firmara un nuevo testamento que le otorgaba al sucesor de Evans derechos y poder notarial sobre la propiedad de la víctima (incluido su centro), cuentas bancarias y contratos, así como un poder notarial médico utilizado para ejecutar un formulario de no resucitar a la víctima. La víctima no ha recibido ningún dinero a cambio de los 300,000 dólares que invirtió ni ha tenido noticias de nadie de Ternion desde 2020, según los cargos. La acusación también alega que el lugar que le habían dicho a la víctima sería el sitio del proyecto es de propiedad privada y no está a la venta.