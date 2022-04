Ventas de mariguana a las puertas de Texas

Nuevo México está llevando las ventas de mariguana recreativa a las puertas de Texas, el estado de prohibición más grande, a medida que el movimiento hacia una legalización amplia se extiende aún más en el oeste estadounidense.

A partir de ayer viernes en Nuevo México, cualquier persona mayor de 21 años puede comprar hasta 2 onzas (57 gramos) de marihuana, suficiente para liar unos 60 porros o cigarrillos, o cantidades comparables de concentrados líquidos de marihuana y golosinas comestibles.

Nuevo México ha fomentado un programa de mariguana medicinal desde 2007 bajo estrictas restricciones. Los cambios del viernes todavía representan un cambio radical para las fuerzas del orden locales, los funcionarios de impuestos, los cultivadores comerciales y los residentes que pensaron que el acceso legal completo a la mariguana nunca llegaría.

En todo el estado, los posibles cultivadores están pujando por los derechos de agua y aprendiendo a cultivar sus primeros cultivos de cannabis, a medida que los productores experimentados de cannabis medicinal aumentan la producción y agregan nuevas salas de exposición minorista.

Nuevo México se encuentra entre los 18 estados que han legalizado la marihuana para uso recreativo, con implicaciones para el turismo de cannabis y el conservador Texas, donde los esfuerzos de legalización han avanzado poco.

En Clovis, Nuevo México, una ciudad de las llanuras altas de unos 40 000 habitantes a menos de 16 kilómetros (10 millas) de Texas, Earl Henson y dos socios comerciales han aunado recursos para convertir una antigua armería y campo de tiro en una tienda de cannabis y un cultivo complementario. habitación en una dirección de Main Street.

"No puedo explicar lo feliz que estoy", dijo Henson, un ex agente de bienes raíces que dice que su afición por la marihuana era una carga en el pasado. Esta semana, comenzó a cosechar la primera cosecha para una tienda de cannabis llamada Earl and Tom´s. "Creo que estas ciudades que están cerca de Texas, durante los próximos dos años van a cambiar sus economías".

En la capital del estado de Santa Fe, la marihuana está a la venta frente al recién construido centro de visitantes de la ciudad en una cuadra llena de galerías, boutiques de ropa y restaurantes.

LeRoy Roybal, gerente de la tienda de cannabis del centro de Minerva Canna, dijo que espera que el estigma del consumo de cannabis desaparezca rápidamente.

"Creo que estamos liberando muchos corazones y almas", dijo. "Va a ser como tomar una taza de café en Starbucks".

Los legisladores que lo apoyan esperan que la amplia legalización de la marihuana elimine los mercados negros, impulse el empleo y proporcione nuevas fuentes estables de ingresos para el gobierno.

Inicialmente, los consumidores dependerán en gran medida de los suministros de 35 negocios heredados de marihuana que se arraigaron en los últimos 15 años. Los reguladores de cannabis han emitido más de 230 nuevas licencias comerciales de marihuana hasta el momento, para cultivadores, minoristas e instalaciones de fabricación de extractos y comestibles.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo el jueves que la legalización amplia de la marihuana responde a las demandas populares y está generando oportunidades para pequeños negocios.

"Esto es lo que quieren los consumidores", dijo Lujan Grisham, candidata a la reelección en noviembre. "Tenemos el potencial para 11,000 trabajadores más, empleos en lugares donde los jóvenes pueden trabajar y quedarse, como el condado de Torrance y Texico y Tucumcari y Raton".

Los gobiernos locales no pueden prohibir los negocios de cannabis por completo, aunque pueden restringir las ubicaciones y las horas de operación. El consumo público está prohibido bajo la amenaza de una multa de $ 50 por infracciones por primera vez.

Todavía no se han solicitado nuevas licencias comerciales para cafés o salones de cannabis, lo que permite a las personas disfrutar en sus hogares u hoteles, casinos y tiendas de cigarros designados.

En el sur de Nuevo México, el alcalde Javier Perea de Sunland Park dice que los minoristas de marihuana pueden instalarse en cualquier lugar de la pequeña ciudad flanqueada por el Río Grande y cercada a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.

Dijo que alrededor de 30 negocios de marihuana han buscado autorización en la ciudad de solo 17,000 habitantes, apostando por el turismo de las cercanías de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez en México.

Perea espera que la industria cree oportunidades económicas e ingresos fiscales para reforzar los servicios de la ciudad. Los gobiernos locales recibirán una parte minoritaria del impuesto especial estatal del 12% sobre las ventas de marihuana recreativa, junto con una parte de los impuestos sobre las ventas adicionales. El cannabis medicinal permanece libre de impuestos.

"Lo único con lo que vamos a luchar es que nos vamos a quedar sin edificios" para nuevos negocios, dijo.

Los expertos legales advierten que las personas que compran cannabis en Nuevo México y deciden regresar a su hogar en otros estados pueden correr el riesgo de recibir sanciones penales, arresto y encarcelamiento, especialmente en Texas.

Paul Armento, subdirector del grupo de políticas de drogas NORML, dijo que Texas se encuentra entre los principales estados en arrestos por posesión de marihuana, y que la posesión de concentrados de marihuana, que son legales en Nuevo México, se castiga en Texas con hasta dos años de prisión. y una multa de $10,000.

El estado también planea suscribir $5 millones en préstamos a bajo interés para pequeñas empresas de cannabis que no pueden acceder al crédito tradicional.

LICENCIAS, POR MIL DÓLARES

Los legisladores de Nuevo México han buscado revertir el daño infligido por la criminalización de la mariguana en las comunidades minoritarias y los hogares pobres al desestimar o borrar automáticamente las condenas anteriores por cannabis, fomentar la diversidad social y económica en el empleo y reducir las barreras financieras para las empresas emergentes. La licencia de micronegocios del estado para cultivar hasta 200 plantas por una tarifa fija de $1,000 está atrayendo a cultivadores comerciales primerizos como el infante de marina estadounidense recientemente retirado Kyle Masterson y su esposa Ivy, una veterana del ejército hispano con experiencia en consultoría empresarial. Están criando a tres hijos y haciendo un cambio de carrera de mediana edad hacia el cannabis.

Los Masterson, residentes de los suburbios de Rio Rancho, buscaron en áreas más remotas un edificio asequible para cultivar marihuana de alta calidad bajo luces, y se instalaron en un antiguo cine vacío en la pequeña Cuba, Nuevo México, en la base de las montañas Jemez.

Un comprador sale cargando una bolsa conteniendo cannabis medicinal.