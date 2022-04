Ventas de cannabis atraen compradores

Michael Barrows usó su camiseta de Grateful Dead y un cubrebocas de Jerry García para el día inaugural de las ventas de mariguana recreativa en Nueva Jersey el jueves, una de las docenas de personas que hicieron fila antes del amanecer para unirse a la escena de celebración.

"Es bastante sorprendente, emocionante y si me detienen de camino a casa y alguna vez me preguntan si tengo drogas en el auto ahora, solo puedo decir esto", dijo Barrows, sosteniendo el bote de mariguana que acababa de comprar. La posesión de cannabis es legal ahora en Nueva Jersey, aunque todavía está prohibido conducir bajo la influencia.

Barrows, de 60 años, se unió a un flujo constante de otros buscadores de novedades, usuarios desde hace mucho tiempo y pacientes médicos en RISE en Bloomfield, cerca de la ciudad más grande del estado, Newark, y no lejos de la ciudad de Nueva York.

Con música soul a todo volumen, donas gratis en el estacionamiento, un tambor de acero y un arco de globos en la entrada, el lanzamiento de cannabis de Nueva Jersey para personas mayores de 21 años tuvo la sensación de una feria más que la apertura de una tienda.

Hagan Seeley, de 23 años, dijo que acababa de enterarse un día antes que las ventas recreativas estaban comenzando y decidió ver cómo se veía la escena. Quedó impresionado con el lugar, decorado con un viejo tablero estilo estación de tren y largas mesas de madera con productos debajo de globos de vidrio.

El inicio del mercado recreativo se produce una semana después de que el gobernador demócrata Phil Murphy anunciara que los reguladores estatales habían despejado el camino para las ventas recreativas en siete "centros de tratamiento alternativo" que ya habían ofrecido cannabis medicinal. Los siete centros operan 13 instalaciones en todo el estado.

Murphy, quien durante mucho tiempo respaldó la legalización de la mariguana recreativa y firmó el proyecto de ley que estableció el mercado, apareció en ZenLeaf en Elizabeth para su primer día de ventas recreativas. El gobernador dijo que no probaría marihuana, diciendo a principios de esta semana que no es lo suyo y que prefiere el whisky escocés. Murphy dijo que también presionaría por una "solución federal" para la marihuana, aunque no estaba claro si se refería a la legalización recreativa, la despenalización nacional o algo más.

Hadi Battice, de 47 años, es un veterano de la Armada y titular de una tarjeta de mariguana medicinal para su trastorno de estrés postraumático. Es un habitual de ZenLeaf y dijo que nunca había visto el lugar tan ocupado como el jueves.

La ley de cannabis recreativo de Nueva Jersey da prioridad a las personas de color, un hecho que ayudará a derribar los "muros de ladrillo" que la gente enfrentó durante años durante la guerra contra las drogas, dijo Battice.

Los siete centros operan 13 instalaciones en todo el estado.

HACEN FILA DE 2.5 HORAS

Charles Pfeiffer hizo cola durante aproximadamente 2,5 horas y dijo que creía que era el primer cliente recreativo en realizar una compra en la ubicación de ZenLeaf. Vitoreó en voz alta y levantó las manos en el aire cuando lo dejaron entrar por primera vez a la tienda.

Compró flores y dulces de cannabis por alrededor de $140 y bromeó sobre lo rápido que tendría que regresar para comprar más.

"Volveré mañana", dijo. "Estoy bromeando, probablemente dentro de una semana".

La empleada de ZenLeaf, Destiny Pimentel, dijo que se dio cuenta de los "beneficios del uso responsable del cannabis" después de la muerte de su hermano mayor. "Cuando consumo cannabis no estoy tan ansiosa y puedo concentrarme", dijo. Está comprometida a mostrarle a la gente que es posible consumir cannabis y tener una carrera exitosa, agregó.