Llegan al Valle los vehículos 'Stryker'

Gloria I. Chávez, agente y jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle, anunció la llegada de los vehículos militares denominados Stryker, los que aportarán su fuerza para reforzar la seguridad fronteriza en la zona sur de Texas. El Departamento de Defensa une fuerzas con la Patrulla Fronteriza para reforzar la seguridad y cumplir la misión. Un equipo, una lucha, dice Chávez.

En una publicación en las redes sociales, la jefa del sector de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos compartió un video y dijo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está uniendo fuerzas con la Patrulla Fronteriza para "mejorar la seguridad".

Esto ocurre mientras los datos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran una caída en las detenciones en el sector RGV. Video: @USBPChiefRGV

Stryker vehicles arrive in the RGV Sector bringing strength and support to the southern border, DOD joins forces with Border Patrol to enhance security and uphold the mission. One team; one fight. #RGV #bordersecruity @JointTFSB

@deptofdefense @USArmy pic.twitter.com/afd8K8YuSK