Odio contra asiáticos ´va de toda la gama´

"No permitiré que mi perro coma en este lugar porque podrían cocinarlo", decía la reseña de Yelp sobre el restaurante de Wong, el Curry Up Cafe en los suburbios de Los Ángeles. "El propietario trabaja para el gobierno chino".

Yelp eliminó la reseña después de que Wong y varios clientes habituales se quejaran, pero no antes de que un número desconocido de clientes potenciales ya la hubiera visto.

"Si una persona lee eso y decide no entrar, es alguien que podría haber sido un cliente satisfecho durante años", dijo Wong a The Associated Press.