Urgen inyectar más dinero

AUSTIN, Texas

Los líderes de las dos agencias encargadas de llevar a cabo la Operación Lone Star en la frontera del estado con México –el Departamento Militar de Texas y el DPS–, han señalado la necesidad de otra inyección de dinero para continuar la operación al ritmo actual.

Funcionarios del Departamento Militar habían dicho que los fondos para el nivel actual de presencia de la Guardia Nacional en la frontera, unos 5 mil soldados, se agotarían en septiembre.

Hace tres semanas, el director de esa agencia dijo que confiaba en que el dinero llegaría.

A principios de este mes, el director del DPS, Steve McCraw, recordó a los funcionarios de presupuesto que su última asignación para el papel de la agencia en la Operación Lone Star estaba programada para finalizar en noviembre.

El DPS no obtuvo nuevos fondos para la Operación Lone Star el jueves, pero los funcionarios dijeron que la agencia, que ha involucrado a soldados y otros recursos en el esfuerzo, continuará su participación utilizando los fondos de seguridad fronteriza existentes de la agencia y se considerará obtener fondos adicionales para la operación durante la próxima sesión, dijeron los líderes estatales.

Las finanzas de Operation Lone Star han sido objeto de un mayor escrutinio durante el último año. En septiembre de 2021, la Legislatura de Texas aprobó casi $2 mil millones para impulsar la operación fronteriza, sólo para ver al gobernador transferir repetidamente más dinero de otras agencias a la iniciativa desde entonces.

Abbott, con el respaldo de los líderes legislativos y presupuestarios del Partido Republicano, ha movido dinero varias veces del sistema penitenciario estatal y otras agencias para mantener la Operación Lone Star en su lugar. Es la piedra angular de su política de inmigración y un tema de alta prioridad en su campaña para la reelección.

Los $359.6 millones que se transfieren de TDCJ son la misma cantidad de dólares ARPA asignados a la agencia por los legisladores estatales el año pasado.

En abril, se tomaron $53.6 millones de los fondos de TDCJ para la operación, sólo tres meses después de que Abbott moviera $426.9 millones del sistema para financiar la Operación Lone Star durante la primavera.

El propio sistema penitenciario de Texas está acosado por la falta de personal y el aumento de los costos de atención médica, y los funcionarios están pidiendo a los legisladores $90 millones para aumentos de personal en el próximo bienio. En agosto pasado, TDCJ tenía alrededor del 67% de sus puestos de oficiales ocupados. Algunas prisiones más grandes de Texas tenían menos del 40% de sus puestos de oficiales ocupados.

Un portavoz de TDCJ le dijo a The Texas Tribune que la transferencia del dinero no afectaría negativamente a la agencia, y dijo que la misma cantidad se asignaría a la agencia para “gastos relacionados con la pandemia”, pero no explicó de dónde vendrían esos fondos ni cuándo.

Las transferencias presupuestarias anteriores a Operation Lone Star provinieron del Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas, que supervisa las investigaciones de bienestar de niños y adultos, el sistema de justicia juvenil del estado y los Servicios Humanos y de Salud de Texas, entre otras agencias.

Desde que se lanzó la Operación Lone Star hace un año y medio, Abbott ha tomado medidas drásticas para frenar la inmigración ilegal, incluido el inicio de la construcción de un muro fronterizo financiado por el estado, el despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional, el arresto y encarcelamiento de inmigrantes por cargos penales estatales y gastos millonarios en boletos de autobús para enviar migrantes a otras ciudades dirigidas por demócratas.

En el momento del lanzamiento, Abbott citó la necesidad urgente de detener el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados hacia el estado a través de México.

Pero la iniciativa se ha convertido en una cuña política entre quienes critican duramente las políticas de inmigración del presidente Joe Biden y los críticos que la llaman un cheque en blanco para un gobernador que enfrenta una dura reelección en noviembre y un despilfarro financiero ineficaz para los contribuyentes de Texas.

Abbott ha culpado repetidamente a Biden por un aumento en los cruces de inmigrantes y ha pedido al Gobierno federal que restablezca las políticas de inmigración más estrictas del ex presidente Donald Trump.

A medida que continúa la crisis en nuestra frontera, es fundamental que la Legislatura continúe financiando la Operación Lone Star ya que el flujo de inmigrantes ilegales, armas y drogas ha alcanzado niveles sin precedentes”, Joan Huffman Presidenta de Finanzas del Senado

ES VITAL PLAN FRONTERIZO

La presidenta de Finanzas del Senado, Joan Huffman, republicana de Houston, dijo el jueves que el programa fronterizo es vital para proteger la seguridad pública y debe continuar.

“A medida que continúa la crisis en nuestra frontera, es fundamental que la Legislatura continúe financiando la Operación Lone Star ya que el flujo de inmigrantes ilegales, armas y drogas ha alcanzado niveles sin precedentes”, dijo Huffman. “Debido a que el Gobierno federal ha descuidado por completo esta emergencia, imagine lo inseguras que serían las comunidades en todo el país si Texas no hubiera dado un paso adelante para brindar todo su apoyo”.

La oficina de Abbott ha dicho que no pedirá fondos específicos para la Operación Lone Star hasta que los legisladores puedan abordarlo durante las audiencias presupuestarias. Patrick, quien se postula contra el demócrata Mike Collier en las elecciones de noviembre, pronosticó más acciones sobre la seguridad fronteriza en la próxima sesión.