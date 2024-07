´Perdí la pantorrilla por el tiburón, pero estoy viva´

ISLA DEL PADRE, Texas



La cálida mañana del jueves en este destino turístico texano pasó de la diversión al terror para Tabatha Sullivent, luego de que empezó a gritar de dolor al ser mordida por un tiburón.

La principal víctima del escualo, que durante la jornada atacó a otras tres personas en la Isla del Padre, narró ayer desde un hospital en San Antonio la pérdida de su pantorrilla izquierda, pero también contó cómo salvó la vida con la ayuda de su esposo, Cary, que golpeó al tiburón.

La estadounidense dio su testimonio a través de una cuenta de GoFundMe.com, que su familia abrió para recolectar fondos para cubrir su atención médica y que hasta los primeros minutos de hoy sumaba 17 mil 920 dólares, muy cerca de su meta de 20 mil, gracias a 466 donativos.

"Un tiburón me atacó", contó Tabatha. "Menos mal que fui yo y no los niños con los que estaba nadando. Nadé más cerca de la playa y me sacaron. "El tiburón seguía persiguiéndome y Cary (mi marido) lo golpeó y probablemente evitó que me comiera", dijo la mujer, que señaló que su esposo también recibió algunas heridas superficiales.

"Perdí la pantorrilla izquierda. Tengo movimiento en los dedos de los pies y circulación en el pie.

Probablemente no tendré movilidad completa cuando me ´recompongan´ (los médicos) y no tendré la misma pierna que tenía antes, pero estoy viva", detalló. Tras el ataque, como pudieron, Tabatha y Cary nadaron hasta la orilla de la playa, donde fueron ayudados por bañistas y rescatistas.

La pareja llegó el martes a la Isla del Padre junto con su familia, entre los que se encontraban sus hijos.

Los esposos estaban en la Isla para celebrar el cumpleaños 15 de su hija más joven, además de celebrar el asueto largo del 4 de julio por la Independencia de Estados Unidos.

Ayer, Tabatha y Cary se recuperaban en un hospital de San Antonio, donde el próximo miércoles o jueves ella podría recibir un injerto de piel.

"Necesitan seguir limpiando la herida", actualizó anoche su hija Skylar.

"El médico dijo que tiene esperanzas de poder salvarle la pierna, siempre y cuando no se produzca una infección".