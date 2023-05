Socorrista describe horror tras tiroteo en "mall" de Texas

CIUDAD DE MÉXICO

La primera persona que llegó a ayudar fue Steven Spainhouer, quien se encontró con escenas terribles que, afirma, lo perseguirán el resto de su vida.

En declaraciones a CBS Spainhouer, expolicía, dijo que corrió al centro comercial cuando su hijo, quien trabaja en la tienda H&M del lugar, le llamó para decirle que alguien estaba disparando y que se habían escondido.

Spainhouer llamó al 911, pero no esperó a que llegaran los rescatistas. Enseguida se acercó a las víctimas baleadas afuera del centro comercial. "La primera chica a la que me acerqué estaba agachada con la cabeza oculta entre los arbustos, así que le tomé del pulso, tiré de su cabeza hacia un lado y... no tenía cara".

Esa frase de "y no tenía cara", se podía leer este domingo en las pancartas de la gente que pedía un mayor control de armas en Estados Unidos.

Se acercó a otra víctima, un varón. Al ver que lo perdía comenzó a aplicar CPR (resucitación cardiopulmonar). Sin embargo, no lo logró. "No había algo más que pudiera hacer", dijo Spainhouer.

Luego se acercó a una mujer, que estaba volteada boca abajo, como enroscada. En realidad, ella murió protegiendo a su hijo. "Cuando di la vuelta a la madre, él salió. Le pregunté si estaba bien y me dijo: 'Mi madre está herida, mi madre está herida'. Así que, en lugar de traumatizarlo, lo llevé a la esquina, lo senté y estaba cubierto de sangre, de pies a cabeza". Era la sangre de su madre.

Spainhouer dijo que nunca olvidará lo que vio. "No es una situación que le desearía a nadie, ver una carnicería", lamentó.

Además de las ocho víctimas mortales, otras siete personas resultaron heridas.

El agresor, Mauricio García, de 33 años, fue abatido por un policía. Además del rifle AR-15 encontrado junto a su cuerpo, tenía al menos otra pistola encima y múltiples armas más en el automóvil en el que llegó al centro comercial.

Las autoridades indicaron a la cadena CNN que el tirador llevaba en su ropa grabadas las letras "RWDS", que la policía cree que podrían identificarse con la frase "escuadrón de la muerte del ala derecha".

CNN recuerda que Southern Poverty Law Center, una organización que da cuenta de los grupos extremistas en Estados Unidos, ha informado que algunos miembros de estas organizaciones han sido vistos en los últimos años portando esas mismas letras.

Los investigadores también han descubierto la presencia del autor del tiroteo en redes sociales, incluidas publicaciones relacionadas con grupos blancos supremacistas, según la cadena.