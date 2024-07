Tiroteo en restaurante deja 2 latinos muertos

La violencia armada en Estados Unidos sigue impactando directamente a la comunidad latina. El pasado miércoles 26 de junio, un tiroteo en Irving, Texas, terminó con la vida de dos empleados de origen hispano en un restaurante Chick-fil-A. Cuando integrantes de la policía llegaron al establecimiento de comida rápida alrededor de las 3:50 de la tarde hora local encontraron a dos personas con heridas de bala, quienes fueron declaradas muertas en el sitio ubicado en la cuadra 5300 de N MacArthur Blvd, al noroeste de Dallas. Las víctimas fueron identificadas como Patricia Chileno, de 49 años, y Brayan Alexis Godoy, de 31. Ambos eran trabajadores del popular restaurante de sándwiches de pollo.

El Departamento de Policía de Irving, Texas, informó en su cuenta de X que Oved Bernardo Mendoza Argueta, un inmigrante de 37 años, fue detenido la madrugada del jueves 27 de junio y actualmente se encuentra en la cárcel de la ciudad de Irving a la espera de ser procesado por el cargo de asesinato capital de múltiples personas. La esposa de Mendoza Argueta, quien también es empleada de Chick-fil-A, fue testigo del tiroteo y pudo identificar a su pareja como responsable del crimen.

Las autoridades de Irving indicaron que han recogido suficiente información para determinar que las víctimas eran el objetivo de Mendoza Argueta, quien huyó de la escena antes de que llegaran la policía. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Deportación (ERO) de Estados Unidos, Argueta es originario de El Salvador.

Miles mueren al año por violencia

La persistencia de la violencia armada en Estados Unidos refleja una problemática única en el panorama internacional. Ninguna otra nación desarrollada experimenta tiroteos masivos con la misma frecuencia o escala. En 2023, 18.854 personas perdieron la vida debido a la violencia armada, mientras que en 2022 fueron 20.390 y en 2021 la cifra alcanzó los 21.068 fallecidos. Las últimas estadísticas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) resaltan que en 2021 se registraron más muertes relacionadas con armas de fuego que en cualquier otro año documentado.

John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico, señala que Estados Unidos enfrenta problemas culturales, legales y estructurales. "No solamente de tiroteos masivos, sino en violencia con arma de fuego". El investigador asegura que una variable que influye es el gran número de armas que existen.