En la frontera con México: Detienen a 3 soldados de EU por tráfico de personas

Por: Agencia AP

Diciembre 05, 2024 -

ALPINE, Texas.- Tres soldados del ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, han sido arrestados bajo cargos de tráfico de personas, dijo el jueves Jaime Esparza, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

Los soldados Emilio Mendoza Lopez, Angel Palma, ambos de 20 años de edad, y Enrique Jauregui, de 25 años, fueron arrestados después de que un vehículo supuestamente conducido por Palma y que transportaba a Mendoza Lopez, a un mexicano y a dos guatemaltecos, fue detenido el 27 de noviembre por las autoridades de Presidio, en la frontera con México, a unos 805 kilómetros (500 millas) al suroeste de Dallas.

Mike Lahrman, un portavoz de Esparza, dijo que no sabía los rangos de los soldados ni si se había tomado alguna medida contra ellos por parte del ejército. Un portavoz de Fort Cavazos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. "Mendoza Lopez y Palma supuestamente viajaron desde Fort Cavazos a Presidio con el propósito de recoger y transportar a ciudadanos no documentados", dijo Esparza en un comunicado.

"Se alega que Jauregui es el reclutador y facilitador de la asociación ilícita de tráfico de personas", según Esparza. "Datos extraídos del teléfono de Palma mediante una orden de registro revelaron mensajes entre los tres soldados que indican colaboración en la operación de tráfico" de personas.

Mendoza López fue arrestado en el sitio donde el vehículo fue detenido el 27 de noviembre, mientras que Palma, quien según los fiscales huyó del lugar, y Jauregui fueron arrestados el martes en Fort Cavazos, a unos 201 kilómetros (125 millas) al sur de Dallas, señaló Lahrman.

El abogado de Mendoza Lopez, Shane Chriesman, dijo que está esperando más información, conocida como pruebas, de los fiscales sobre el cargo.

"Una vez que reciba las pruebas y tenga la oportunidad de evaluar el caso, desarrollaremos un plan de ataque" y trataremos de conseguir una fianza para Mendoza López, quien actualmente está encarcelado sin derecho a fianza", comentó Chriesman.

De momento no se pudo contactar a los abogados de Palma y Jauregui, quienes están esperando su primera audiencia en la corte prevista para el viernes, según Esparza.