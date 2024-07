Mueren tres en tiroteo

CINCINNATI, Ohio

Tres personas murieron y dos resultaron heridas en un tiroteo cerca del campus de la Universidad de Cincinnati el lunes en la mañana, informó la policía. Dos personas fueron detenidas, entre ellas una de las heridas.

"Se recuperaron múltiples armas de fuego en el lugar y dos sujetos (uno de los cuales había sido baleado) están siendo detenidos en estos momentos", dijo el capitán de la policía de Cincinnati Mark Burns en un email a The Associated Press. Dijo no tener más información.

Poco antes, el departamento de seguridad pública de universidad había avisado por la red social X que la policía estaba respondiendo a una emergencia poco antes de las 3 a.m. El departamento luego especificó que se trató de un tiroteo y pidió la ciudadanía "estar atenta o tomar acción según sea necesario".

Aproximadamente una hora después, el departamento dijo que el asunto estaba resuelto pero enfatizó que "la policía mantendrá una fuerte presencia".

Emisoras locales reportaron que policías que patrullaban el área escucharon disparos y al llegar encontraron a varias personas baleadas, todas de ellas hombres.