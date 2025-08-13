Sigue choque de legisladores

AUSTIN, Texas.- L os líderes republicanos de Texas dijeron el martes que estaban preparados para poner fin a su estancada sesión especial e inmediatamente comenzar otro enfrentamiento con los demócratas en los esfuerzos del Partido Republicano por rediseñar los mapas del Congreso según las órdenes del presidente Donald Trump.

Es el último indicio de que el impulso de Trump para rediseñar los mapas del Congreso antes de las elecciones intermedias de 2026 se convertirá en una pelea prolongada que involucrará a múltiples legislaturas estatales controladas por ambos partidos principales, con el gobernador de California, Gavin Newsom, y otros ejecutivos estatales demócratas prometiendo respuestas de represalia a cualquier movimiento del Partido Republicano.

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows, confirmó los planes de los republicanos del estado durante una breve sesión el martes por la mañana que marcó otro fracaso en el cumplimiento de los estándares de asistencia requeridos para llevar a cabo asuntos oficiales debido a que docenas de demócratas abandonaron el estado para obstaculizar los intentos de manipulación de los distritos electorales del Partido Republicano.

Burrows declaró desde la Cámara que los legisladores no intentarán reunirse nuevamente hasta el viernes. Si los demócratas siguen ausentes —y no han dado indicios de que planean regresar—, la presidenta de la Cámara y el gobernador Greg Abbott anunciaron que los republicanos darán por concluida la sesión actual, y que el gobernador convocará otra de inmediato.

"No habrá respiro para los demócratas negligentes que huyeron del estado y descuidaron su deber con el pueblo que los eligió", declaró Abbott. "Seguiré convocando sesiones extraordinarias una tras otra hasta que logremos que se apruebe esta primera agenda de Texas".

Los demócratas respondieron declarando la victoria, aunque fuera temporal.

"Dijimos que derrotaríamos la primera sesión especial corrupta de Abbott, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", dijo el presidente del bloque demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, el representante Gene Wu, en un comunicado.

La respuesta a las inundaciones en Texas se ve atrapada en la lucha por la redistribución de distritos

Abbott convocó la sesión actual con una extensa agenda que incluía ayuda humanitaria por las inundaciones que causaron la muerte de más de 130 personas. Los demócratas se mostraron reacios cuando Abbott añadió la idea de redistribución de distritos de Trump a la agenda, instando al gobernador a no vincular la intensa disputa partidista por el control del Congreso con un asunto no partidista.

El martes, Burrows no mencionó la redistribución de distritos, pero reprendió a los demócratas por no asistir al debate sobre el paquete de respuesta a las inundaciones. Wu devolvió la responsabilidad a Abbott y su partido.

"Puede dejar de bloquear la ayuda por inundaciones de inmediato. Deje de jugar a la política", escribió el líder demócrata. "Abbott puede convocar hoy una sesión especial dedicada a honrar la pérdida y la memoria de las víctimas de las inundaciones del 4 de julio, o puede volver a priorizar la corrupción de Washington D. C. sobre las comunidades texanas".

La batalla por la redistribución de distritos podría extenderse

La redistribución de distritos generalmente se realiza sólo una vez por década, no mucho después del censo federal decenal que se lleva a cabo según la Constitución.

El plan de mediados de la década forma parte del esfuerzo de Trump por consolidar la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes y evitar una repetición de su primera presidencia, cuando las elecciones intermedias de 2018 restauraron a los demócratas a una mayoría en la Cámara que bloqueó su agenda y lo destituyó en dos ocasiones. A nivel nacional, los mapas actuales sitúan a los demócratas a tres escaños de recuperar la Cámara, con solo varias docenas de distritos competitivos en un total de 435 escaños.

La legislación de redistribución de distritos de Texas remodelaría los distritos del Congreso del estado con el objetivo de enviar cinco republicanos más a Washington.

En California, Newsom, posible candidato presidencial para 2028, se ha comprometido a redefinir los distritos de su estado para la Cámara de Representantes de EE. UU. para contrarrestar cualquier avance republicano en Texas. Esto requeriría convencer a los votantes del estado gobernado por los demócratas de que eviten una redistribución de distritos independiente, lo que complicaría potencialmente el camino de los demócratas californianos en comparación con aquellos donde las legislaturas determinan los límites.

Los gobernadores demócratas JB Pritzker de Illinois y Kathy Hochul de Nueva York, donde se encuentran temporalmente algunos demócratas de Texas, también han prometido responder con intentos de redistribución de distritos.

DESAFÍAN A TRUMP

Newsom y sus asesores están provocando a Trump

Newsom le dijo a Trump en una carta del lunes que no buscaría nuevos mapas si Texas y otros estados republicanos se retiran.

El martes, minutos antes de que la Cámara de Representantes de Texas intentara reunirse, la cuenta de redes sociales de la oficina de prensa de Newsom publicó un mensaje en mayúsculas que imitaba el estilo de redes sociales del presidente.

"DONALD TRUMP, EL PRESIDENTE CON LAS CALIFICACIONES MÁS BAJAS EN LA HISTORIA RECIENTE, ¡ESTA ES SU PEOR ADVERTENCIA! (¡LA SIGUIENTE ES LA ÚLTIMA!). ¡RETÍRENSE AHORA O CALIFORNIA CONTRAATACARÁ (LEGALMENTE) PARA DESTRUIR SUS MAPAS ILEGALES Y TORCIDOS EN LOS ESTADOS ROJOS", decía el mensaje.

El mensaje también se refería a Newsom como "EL GOBERNADOR FAVORITO DE ESTADOS UNIDOS", de forma similar a como Trump suele referirse a sí mismo en las redes sociales como "su presidente favorito".

La publicación concluyó de la misma manera que Trump finaliza los pronunciamientos políticos revelados en su plataforma Truth Social: "GRACIAS POR SU ATENCIÓN A ESTE ASUNTO".

Ordenes de arresto contra los ´prófugos´

AUSTIN, Texas.- La Legislatura, controlada por el Partido Republicano, emitió órdenes de arresto civiles contra los demócratas ausentes, según las normas legislativas. Al estar fuera del estado, estos legisladores están fuera del alcance de las autoridades texanas. No obstante, Abbott ha encargado a la policía estatal que intente acorralar a los representantes ausentes.

Abbott quiere que los tribunales de Texas desocupen algunos cargos demócratas. Ha argumentado en documentos judiciales que los legisladores ausentes han abandonado sus cargos, algo que los demócratas rechazan. En un caso, la Corte Suprema de Texas ha establecido un calendario para los alegatos escritos que se extiende más allá del periodo de sesiones actual.

Como mínimo, los legisladores demócratas enfrentan multas diarias de $500 por cada día legislativo que no asistan, en una medida deliberada para evitar el quórum. Además, Burrows declaró el martes que les impondrá a los demócratas la responsabilidad de las medidas policiales para que regresen a Austin. Añadió que solo el costo de las horas extras ya supera las seis cifras.