Difunden teoría conspirativa: ´Usaría Biden la fuerza para seguir en el poder´

Los autores se inspiraron en un grupo distinto del mismo nombre que llevó a cabo un ejercicio en 2020 en el que previó que Trump posiblemente impugnaría los resultados de las elecciones de ese año. Howell afirmó que sentía que las labores de ese grupo tenían un sesgo ideológico, a diferencia de su propio proyecto, el cual —dice— era bipartidista. Rosa Brooks, una de las organizadoras del ejercicio de 2020, dijo que le habría gustado "una evaluación en buena fe de las vulnerabilidades, pero esto no lo es". Añadió que tiene críticas sobre Biden pero "no me preocupa en lo más mínimo que se vaya a rehusar a aceptar los resultados de la elección". El informe se dio a conocer una semana después de que el presidente de The Heritage Foundation, Kevin Roberts, declaró en el podcast "War Room", de Steve Bannon, que el país se encuentra en medio de una "segunda Revolución estadounidense" en la que no se derramará sangre "si la izquierda así lo permite".