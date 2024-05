Gradúa segunda generación de los cadetes de la TDEM

AUSTIN, Texas.- La División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) celebró la graduación de la segunda generación de cadetes de la Academia de Manejo de Emergencias de Texas en el Capitolio de Texas en Austin.

Durante una ceremonia de graduación celebrada en el auditorio del Capitolio, el Jefe de Manejo de Emergencias de Texas, Nim Kidd, felicitó a los 23 cadetes por lograr el programa de desarrollo de la fuerza laboral de manejo de emergencias.

"Cuando ocurre un desastre, los tejanos dependen de líderes servidores para brindar apoyo durante los momentos de mayor necesidad, y estoy agradecido de que este grupo se una a las filas de profesionales de manejo de emergencias capaces de ofrecer ese apoyo", dijo el jefe Kidd. "Estoy orgulloso de la capacitación, educación, habilidades y conocimientos que este grupo ha cultivado en este programa intensivo y único en su tipo".

"Agradezco a estas personas motivadas por su dedicación y espero trabajar juntos para apoyar a las comunidades a las que servimos", agregó el jefe Kidd.

El jefe Kidd estuvo acompañado por el vicecanciller (rector) y director financiero del sistema universitario Texas A&M, Billy Hamilton, el administrador regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Tony Robinson, y el senador estatal Kevin Sparks.

"Cuando mi distrito senatorial experimentó el incendio forestal más grande en la historia del estado, mis electores confiaron en el apoyo de profesionales de manejo de emergencias para ayudar en los esfuerzos de respuesta y recuperación", dijo el Senador Sparks. "La Academia ofrece una oportunidad de capacitación que ayudará a las comunidades de todo Texas a prepararse mejor, responder, recuperarse y mitigar futuros desastres".

La Academia de Manejo de Emergencias de Texas, el primer programa de su tipo en el país operado por TDEM, capacita integralmente a la próxima generación de fuerza laboral de manejo de emergencias en todas las fases del manejo de emergencias, incluida la preparación, respuesta, recuperación y mitigación de peligros.

"Estoy orgulloso de estos cadetes por completar este programa único y espero su éxito futuro en campos relacionados con el manejo de emergencias", dijo el vicecanciller Hamilton. "Además, el Sistema Universitario Texas A&M se complace en poner a disposición expertos en la materia para ayudar a capacitar a la próxima generación de personal de gestión de emergencias".

Los graduados obtienen conocimientos básicos de planificación de manejo de emergencias, financiamiento de desastres, extinción de incendios forestales, preparación de ambulancias, manejo de respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia, mitigación de peligros, evaluaciones de riesgos, recuperación de desastres, solicitudes de recursos, tecnología de operaciones y voluntariado. gestión de emergencias, asociaciones con el sector privado y otros aspectos clave de la gestión de emergencias.

Son los nuevos técnicos básicos certificados en emergencias médicas (EMT) y obtienen la Certificación del Registro Nacional.





LAS MÚLTIPLES CALIFICACIONES

Obtienen múltiples certificaciones de manejo de emergencias reconocidas a nivel nacional, como la Serie de Desarrollo Profesional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Serie Profesional Avanzada de FEMA, el programa de Profesional de Continuidad Profesional de Nivel I de la Serie Continuity Excellence de FEMA y la Academia Nacional Básica de Manejo de Emergencias.

Más de 100 expertos en diferentes materias brindaron capacitación profunda, práctica y presencial durante los distintos cursos, implementando herramientas tecnológicas innovadoras para el manejo de emergencias y conferencias informativas para equipar a los cadetes con una educación avanzada en manejo de emergencias.

Muchos de los instructores del curso están afiliados al Sistema Universitario Texas A&M, incluido el Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M, el Servicio Forestal de Texas A&M, la Universidad Texas A&M-Corpus Christi y TDEM.