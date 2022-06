Suspenden clínicas abortos, tras el fallo

{"quote":"Este país se está tambaleando hacia la derecha, quitando derechos. Los votantes van a tener que intervenir* Jim Clyburn, Representante demócrata"} 1

"Algunos pacientes se derrumbaron y no pudieron hablar a través de sus sollozos", dijo Katie Quinonez, directora ejecutiva de la única clínica de abortos de West Virginia, cuyo personal pasó el día llamando a decenas de pacientes para cancelar sus citas. "Algunos pacientes estaban atónitos y no sabían qué decir. Algunos pacientes no entendían lo que estaba pasando".

Estados Unidos estaba convulsionado por la ira, la alegría, el miedo y la confusión después de que la Corte Suprema anuló a Roe. La división como un cañón en los Estados unidos sobre el derecho a interrumpir un embarazo estaba en plena exhibición, y los partidarios del derecho al aborto lo llamaron un día oscuro en la historia, mientras que los enemigos del aborto recibieron el fallo como la respuesta a sus oraciones.

Al eliminar el derecho constitucional al aborto que se ha mantenido durante medio siglo, el tribunal superior dejó el tema políticamente cargado en manos de los estados , aproximadamente la mitad de los cuales ahora probablemente prohibirán el procedimiento.

La reacción en todo el país siguió en gran medida líneas políticas predecibles.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, una demócrata en un estado donde los abortos están disponibles con pocas restricciones, calificó el fallo como una "guerra contra las mujeres" y prometió presentarse como un "muro de ladrillos" para ayudar a preservar el derecho. El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, prometió buscar la prohibición de los abortos después de 15 semanas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un republicano conservador ampliamente considerado como posible candidato a presidente en 2024, tuiteó: "La Corte Suprema ha respondido a las oraciones de millones y millones de estadounidenses".

Es seguro que el problema se intensificará en la temporada electoral de otoño. Ambas partes tienen la intención de utilizar el tema para energizar a los partidarios y lograr que voten.

"Este país se está tambaleando hacia la derecha, quitando derechos. Los votantes van a tener que intervenir", dijo el representante demócrata Jim Clyburn de Carolina del Sur, el látigo de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Algunos estados, incluidos Louisiana, Arkansas y Missouri, tenían prohibiciones de "ley de activación" en los libros que entraron en vigencia tan pronto como cayó Roe.

En Alabama, las tres clínicas de aborto del estado dejaron de realizar el procedimiento por temor a que los proveedores ahora fueran procesados en virtud de una ley que data de 1951.

En el Centro de Mujeres de Alabama para Alternativas Reproductivas en Huntsville, el personal tuvo que decirles a las mujeres en la sala de espera el viernes por la mañana que no podían realizar más abortos ese día. Algunos habían venido desde lugares tan lejanos como Texas para una cita.

"Muchos de ellos simplemente comenzaron a romper a llorar. ¿Te imaginas si hubieras manejado 12 horas para recibir esta atención en este estado y no pudieras?" dijo el dueño de la clínica, Dalton Johnson. A los pacientes se les dio una lista de lugares fuera del estado que todavía practican abortos.

Las mujeres reflejaban en su rostro su inconformidad por el fallo contra el aborto.

TRACY: VAMOS A CONTRAATACAR

Carol E. Tracy, directora ejecutiva del Women´s Law Project en Filadelfia, estaba "absolutamente furiosa".

"Quieren que las mujeres vuelvan a estar descalzas y embarazadas", dijo. "Pero no tengo ninguna duda de que las mujeres y los hombres de ideas afines, y las personas de la comunidad LGBTQ, que también corren un gran riesgo,... vamos a contraatacar. Creo que va a ser una pelea larga y dura".

Garrett Bess, que trabaja con un brazo de cabildeo de la conservadora Heritage Foundation, dijo que su grupo seguirá presionando a los estados para que restrinjan el aborto.

"Trabajaremos con los estadounidenses de base para garantizar la protección de las madres embarazadas y los bebés", dijo Bess frente a la Corte Suprema. "Esto ha tardado mucho en llegar, y es una decisión bienvenida".