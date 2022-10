Suspenden a fuerza policial

El distrito escolar de Uvalde suspendió ayer viernes a toda su fuerza policial luego de una nueva ola de indignación por la titubeante respuesta de los agentes a un tiroteo que derivó en la muerte de 21 personas en la escuela primaria Robb.

La extraordinaria medida se produce tras la revelación de que el distrito contrató a una expolicía estatal que era parte de los cientos de agentes que acudieron al lugar del tiroteo del 24 de mayo.

Los directivos escolares también colocaron en licencia administrativa a dos miembros del departamento policial del distrito, uno de los cuales decidió entonces retirarse, de acuerdo con un comunicado emitido por el distrito escolar.

La suspensión de las operaciones de la policía escolar por parte de los directivos de la escuela de Uvalde —un mes después del inicio del año escolar en la comunidad del sur de Texas— pone de relieve la presión que han ejercido las familias de algunos de los 19 niños y las dos docentes sobre el distrito.

Brett Cross, cuyo sobrino de 10 años Uziyah Garcia estaba entre las víctimas, ha estado protestando afuera el edificio de la administración escolar de Uvalde desde hace dos semanas, exigiendo rendición de cuentas por parte de los policías que permitieron que un hombre con un fusil tipo AR-15 permaneciera en un aula de 4to grado durante más de 70 minutos.

Los familiares han dicho que los estudiantes del distrito no están a salvo mientras los agentes que esperaron tanto tiempo para enfrentar y matar al tirador se mantengan en su trabajo.

Familiares, padres y amigos salen de una reunión en la que el jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo.

"¡Lo logramos!", tuiteó Cross.

El distrito escolar de Uvalde contaba con cinco agentes de policía del campus en el lugar de la masacre, según un informe de los legisladores de Texas en el que se detallaron múltiples deficiencias en la respuesta. Un total de 400 agentes acudieron al lugar de los hechos, entre ellos elementos de la policía del distrito escolar, la policía de la ciudad, agentes del sheriff del condado, la policía estatal y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Son las primeras secuelas para el cuerpo de policía escolar de Uvalde desde que el distrito despidió al ex jefe de policía, Pete Arredondo, en agosto. Es el único agente que ha sido despedido tras uno de los ataques más letales en una escuela en la historia de Estados Unidos.

El distrito escolar dijo que le pediría al Departamento de Seguridad Pública de Texas, que ya había asignado a decenas de policías estatales para el año escolar, que otorgue más asistencia. Los portavoces de la agencia no respondieron de momento a mensajes enviados en busca de comentarios el viernes.

"Confiamos en que la seguridad del personal y de los estudiantes no estará en riesgo durante esta transición", dijo el distrito en un comunicado.

El comunicado no especificó cuánto tiempo permanecerán suspendidas las operaciones de la policía del campus.

La agente Crimson Elizondo fue despedida el jueves, un día después de que se reportó su contratación, por CNN en primera instancia. Elizondo no respondió a mensajes de voz y de texto dejados por The Associated Press.

Steve McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública, ha calificado la respuesta policial al tiroteo como un "rotundo fracaso". McCraw también se ha visto presionado por ser el jefe de un departamento que contaba con más de 90 efectivos en el lugar del tiroteo, pero sigue contando con el apoyo del gobernador republicano Greg Abbott.

ASIGNADOS A OTRO TRABAJO

Los agentes de la policía escolar serán asignados a otras funciones en el distrito, según el comunicado.

La decisión se anunció un día después de que se revelara que el distrito no solamente había contratado a una expolicía del Departamento de Seguridad Pública que fue uno de los 400 agentes que llegaron al sitio de la masacre en la escuela primaria, sino que ella estuvo entre siete policías colocados bajo investigación posteriormente por sus acciones.

El jueves, después de que Elizondo fuera despedida, Abbott dijo que fue una "mala decisión" que la escuela contratara a la expolicía y que le correspondía al distrito "asumirlo".