Muerte lleva al FBI a extorsión sexual

WASHINGTON, DC

Un adolescente de una pequeña comunidad de Michigan se suicidó el año pasado después que un chat en línea se convirtiera en exigencias para que pagara dinero a fin de mantener en secreto unas fotos íntimas. Fue una de las docenas de personas que fueron objeto de ataques online por parte de dos hombres extraditados desde Nigeria para enfrentar cargos, informó el director del FBI, Christopher Wray, el sábado.

Las detenciones se realizaron luego que el FBI se unió a la policía de Michigan para investigar la muerte de Jordan DeMay, de 17 años, uno de los miles de adolescentes estadounidenses que han sido objeto de un fuerte aumento de casos de extorsión sexual por internet en los últimos años. "Se enfrentarán a cargos en Estados Unidos por lo que le hicieron a Jordan pero, también, por desgracia, a un montón de otros jóvenes y adolescentes", dijo Wray en una entrevista con The Associated Press. "Estamos hablando de un crimen que no respeta fronteras. Nos aseguramos de que nuestras colaboraciones tampoco tengan fronteras". Tras la muerte de DeMay en Michigan, el FBI se unió a la investigación del departamento del jefe policial del condado Marquette y la policía estatal. DeMay había pensado que estaba chateando en Instagram con una chica más o menos de su edad y la conversación rápidamente se convirtió en una petición de fotos explícitas, de acuerdo con las autoridades.